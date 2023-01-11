CHP'li Özel: Yarın Soylu ile ilgili bir dosya açıklayacağım, başıma bir şey gelirse diye üç arkadaşıma daha verdim

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında "Yarın burada Süleyman Soylu'nun cevap vermesi gereken bir dosya açıklayacağım. Cevabından kaçamayacağı yine kimyasının bozulacağı bir dosya açıklanacak. Özgür Özel yarın o dosyayı açıklamayacak bir durumda olursa, başıma bir şey gelirse diye üç arkadaşıma daha verdim dosyayı, ben açıklayamazsam onlar açıklayacak" diye konuştu.