CHP'li Kaya Ösen: Kültür ve Sanatın Ulaşılabilir Olması Bir Lüks Değil Temel Bir İnsani Haktır

(ANKARA) - CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, kültür ve sanatın ulaşılabilir olmasının bir lüks değil temel bir insani hak olduğunu belirterek, "Sanata erişimin olmadığı yerde kutuplaşma, korku ve umutsuzluk büyür. Biz, kültür ve sanata erişimi anayasal güvence altına alan bir anlayışı savunuyoruz" dedi.

CHP İzmir Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Kültür ve Turizm Politika Başkanı Seda Kaya Ösen, sosyal medya hesabından kültür ve sanata erişim konusunda açıklama yaptı. Ösen, şunları kaydetti:

"Kültür ve sanatın ulaşılabilir olması bir lüks değil, temel, insani bir haktır. Bugün Türkiye'de kültür ve sanat, yalnızca belli imkanlara sahip kesimlerin ulaşabildiği bir ayrıcalığa dönüşmüş durumda. Oysa sanatla büyüyen toplumlar daha yaratıcı ve birbirini daha iyi anlayan toplumlar olur."

Sanata erişimin olmadığı yerde ise kutuplaşma, korku ve umutsuzluk büyür. Biz, kültür ve sanata erişimi anayasal güvence altına alan bir anlayışı savunuyoruz. İstanbul'daki bir çocukla Kars'taki, Mardin'deki ya da Konya'daki bir çocuğun kültür ve sanat imkanlarına eşit şekilde ulaşabildiği bir Türkiye mümkündür. Çünkü sanat herkes içindir."

Kaynak: ANKA