CHP'li Nazlıaka, Doruk Madencilik İşçilerini Beypazarı'nda Ziyaret Etti

CHP'li Aylin Nazlıaka, haklarını alamadıkları için eylem yapan Doruk Madencilik işçilerini Beypazarı'nda ziyaret ederek destek verdi. İşçiler, üç bakanlığın garantörlüğünde verilen ödeme sözlerinin tutulmadığını belirterek eylemlerine devam edeceklerini açıkladı.

(ANKARA) - CHP'li Aylin Nazlıaka, haklarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yapan Doruk Madencilik işçilerini Beypazarı'nda ziyaret etti. Nazlıaka, madencilerin haklı direnişlerinin yanında olduklarını belirtti. İşçiler ise üç bakanlığın garantörlüğünde verilen ödeme sözlerinin tutulmadığını ifade ederek, "IBAN'larımıza para yatmadığı sürece bu eylemi sonlandırmayacağız" dedi.

Nazlıaka, ziyarete ilişkin "Şu anda Beypazarı'nın çıkışındayız. Madenci kardeşlerimizin yanındayız. Onlara verilen sözler tutulmadığı için bayramda ne kurban kesebilmişler ne çocuklarına bir hediye alabilmişler ne ufak bir harçlık verebilmişler ne de bayram gibi bir bayram yaşayabilmişler. Bir kez daha onlara verilen sözler tutulmamış oldu. Üstelik üç bakanın da masaya oturmuş olması ve bir protokolün imzalanmış olmasına rağmen. Dolayısıyla bizler de bir kez daha onların haklı direnişinde yanlarındayız" diye konuştu.

"IBAN'LARIMIZA PARA YATMADIĞI SÜRECE BU EYLEMİ SONLANDIRMAYACAĞIZ"

Madenci Özhan Yüksel de Doruk Madencilik'te çalıştığını belirterek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın garantörlüğünde 15 Mayıs'a kadar bütün haklarının ödeneceğinin kendilerine taahhüt edildiğini anımsattı. Yüksel, şu ifadeleri kullandı:

"Verilen sözler tutulmadı. Bizi oyaladılar. Önce 15 Mayıs'a kadar ödeme yapılacağı söylendi. Sonra 21 Mayıs'ta bir ödeme olacağı, bayramdan önce ödeme yapılacağı söylendi. Yine ödeme olmadı. Geldiğimiz noktada biz bayrama parasız girdik. Arkadaşlarımızın çoğu memleketine gidemedi. Çoluk çocuğuna bir şey alamadı. Biz mağduruz. Bir an önce bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Bugün 1 Haziran. Bize artık 1 Haziran'da değil, daha ileri tarihlerde ödeme yapılacağı söyleniyor. Biz bunu hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. IBAN'larımıza para yatmadığı sürece bu eylemi sonlandırmayacağız. Ankara'ya da gideceğiz."

Kaynak: ANKA
