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CHP'li Murat Bakan, İstanbul'da ele geçirilen silahlar hakkında İçişleri Bakanı'na soru yönetti

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İstanbul'da ele geçirilen silahlarla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya sorular yöneltti. Bakan, silah ticaretinin Türkiye için nasıl bir risk oluşturduğunu ve silahların menşeini sordu.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İstanbul'da Yunus ekiplerince ele geçirildiği iddia edilen silahlara ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya; "Türkiye uyuşturucu ticaretinde olduğu gibi silah ticaretinde de hem hedef ülke hem de silah rotası haline mi geldi? Silahların menşei nedir" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İstanbul'da Yunus ekiplerince ele geçirildiği iddia edilen silahların akıbetini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya sordu. Silah ve uyuşturucu ticareti ilişkisine dikkati çeken Bakan, X hesabından şunları sordu:

"Dün İstanbul'da yunus ekipleri tarafından ele geçirilen silahlar. Bu miktarda silah ile neler yapılabilir? Bunların ele geçirilen kısmı olduğu düşünüldüğünde ele geçirilmemiş daha ne kadar silah olabilir? Bu Türkiye'de ikamet eden farklı milliyetlerden milyonlarca düzensiz göçmen olduğu da düşünüldüğünde ulusal güvenliğimiz için nasıl bir risk oluşturabilir? Türkiye uyuşturucu ticaretinde olduğu gibi silah ticaretinde de hem hedef ülke hem de silah rotası haline mi geldi? Silahların menşei nedir? Yarın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama bekliyoruz?"

Kaynak: ANKA / Güncel

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