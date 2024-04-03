CHP'li Mesut Kocagöz, Kepez Belediye Başkanı olarak göreve başladı

CHP'den Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz, mazbatasını aldı.

İl Seçim Kurulunda düzenlenen törende mazbatasını alan Kocagöz, ardından belediye binasına gelerek Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Alanay'dan görevi teslim aldı.

Kocagöz, buradaki konuşmasında, 30 yıl sonra Kepez Belediyesine başkan olarak gelmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Daha önce görev yapmış belediye başkanlarına teşekkür eden Kocagöz, "Bu bir bayrak yarışıdır, bu bir emanet makamıdır. Biz daha iyisini yapmak için geldik. Kepez'e, Antalya'ya hayırlı olsun." dedi.

Alanay da Kocagöz'e yeni görevinde başarılar diledi.

Devir teslim töreninden sonra Kocagöz, balkona çıkarak kendisini bekleyen vatandaşlara desteklerinden dolayı teşekkür konuşması yaptı.