CHP'li Meclis Üyesi Burak Korkmaz Gözaltına Alındı

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Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz, sosyal medyada gerçeğe aykırı paylaşım yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Korkmaz hakkında şikayette bulunulması üzerine soruşturma başlattı.

CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz, sosyal medyada gerçeğe aykırı paylaşım yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel ve Meclis Üyesi Özgür Özçelik'in, Korkmaz hakkında bir sosyal medya hesabından gerçeğe aykırı ve iftira içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldı.

Korkmaz, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
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