Üye Girişi
Haberler
Gezi Parkı soruşturmasında gözaltına alınan menajer Ayşe Barım tutuklandı

Gezi Parkı soruşturmasında menajer Ayşe Barım tutuklandı
MHP lideri Bahçeli'den İmamoğlu'na istifa çağrısı

Bahçeli'den İmamoğlu'na çok konuşulacak çağrı: Kendine güveniyorsa...
Aile içi tartışma katliamla bitti: Anne, baba ve kardeşini öldürüp, intihar etti

Anne, baba ve kardeşini öldürüp intihar etti
ABD ve İsrail'in Gazzelilerle ilgili korkunç planı belli oldu

Gazzelilerle ilgili korkunç planları belli oldu

CHP'li Meclis Üyesi AK Parti'ye Geçti

CHP'li Meclis Üyesi AK Parti'ye Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir CHP meclis üyesi, partisinden istifa edip AK Parti'ye katıldı. Belediye Başkanı Aytekin Kaya, bu geçişe teşekkür ederek ilçenin sorunlarını birlikte çözme vurgusu yaptı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde partisinden istifa eden CHP meclis üyesi AK Parti'ye geçti.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçen belediye meclis üyesi Serkan Güvenç'e teşekkür etti.

İlçenin gelişmesi ve sorunların çözülmesi için bu yola çıktıklarını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın sorunlarının çözülmesi, çocuklarımızın ve gençlerimizin daha güzel bir kentte yaşaması için belediye meclisimizde birlikte karar alacak ve alınan kararları, birlik ve beraberlik içerisinde hayata geçireceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da İncirliovamız için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
img

Resmi açıklama yapıldı! Vatikan benzeri Bektaşi devleti kuruluyor
img

Gezi Parkı soruşturmasında menajer Ayşe Barım tutuklandı
img

Ünlü rapçi dünyanın en zengin sanatçısı oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki genç kızı canice öldüren Semih Çelik'in davasında takipsizlik kararı

Sur canisi ile ilgili her bir detay kan donduran cinsten
Fenerbahçelilere Talisca yetmedi: Dünyaca ünlü yıldız için Mario Branco'yu esir aldılar

Görüntüler havaalanından! Yıldız futbolcu için Branco'yu esir aldılar
Arnavutluk'ta Vatikan benzeri Bektaşi devleti kuruluyor

Resmi açıklama yapıldı! Vatikan benzeri Bektaşi devleti kuruluyor
Elektrik faturası 1050 lirayı geçen 2 bin lira ödeyecek

Elektrik faturası 1050 lirayı geçen 2 bin lira ödeyecek
Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti

Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti
Cumhurbaşkanı işaret etti! Büyük operasyon an meselesi

Cumhurbaşkanı işaret etti! Büyük operasyon an meselesi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.