Bayrampaşa'da CHP'den istifa eden belediye meclis üyeleri DSP'ye Geçti

Bayrampaşa Belediyesi'nde görevli CHP'li meclis üyeleri Yaşar Yarka ve Cenk Çınar, partilerinden istifa ederek DSP'ye katıldıklarını duyurdu. İstifa gerekçelerinde halkın sorunlarına odaklanma vurgusu yaptı.

BAYRAMPAŞA Belediyesi, CHP'li meclis üyeleri Yaşar Yarka ve Cenk Çınar, istifa edip DSP'ye katıldığını duyurdu.

Bayrampaşa Belediyesi'nin CHP'li meclis üyeleri Yaşar Yarka ve Cenk Çınar, ortak açıklama yaparak partilerinden istifa ettiklerini duyurdu. DSP'ye geçtiklerini belirten Yarka ve Çınar, açıklamalarında "Değerli komşularımız, sevgili Bayrampaşalılar; bugüne kadar sükunet ve sağduyu ile süreci takip ettik. İnandığımız doğrular etrafında bir mücadele verdik. Yönetimde olduğumuzu düşündüğümüz süreçte Bayrampaşa ve Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili olmayan görevlendirmelere her daim karşı çıktık. Toplumdan gelen şikayet ve itirazları yönetim kadrolarıyla tartışırken muhalif olmakla suçlandık. Geldiğimiz nokta ne kadar haklı olduğumuzu gösterdi. Sorunun değil, çözümün parçası olma gayretimiz sonuç vermedi. Tam aksine geldiğimiz noktada meclis grubumuz neredeyse tamamı iftiralara maruz kaldı. Hem de varlığından bile rahatsızlık duyup itiraz ettiğimiz biri tarafından. Böl parçala yönet anlayışı, kendi kadrolarımıza güvenmeme alışkanlığı Bayrampaşa Belediyesine ve siyasetine ağır bir darbe vurmuştur. Bayrampaşa'nın aldığı bu ağır yarayı sarmak, normalleşme iklimine öncülük etmek, halkın sorunlarına odaklanmış çözüm üretebilmek adına zor ve radikal bir karar aldık. Bugün itibari ile Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyoruz. Aldığımız karar bir iradeyi başka bir yere taşımak anlamına gelmiyor. Tam aksine başta bizlere oy veren Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni olmak üzere tüm Bayrampaşa halkı için sorunların takibi ve çözüm üretilebilmesi için bir alternatif ortaya koyuyoruz. Bayrampaşa'da komşuluk ve dostluk bağı olan bizleri dışarıdan gelen bu duygudan yoksun insanlar tarafından anlaşılabilmesi mümkün değildir. Bayrampaşa siyasetini normalleştirecek duygunun da bu bağ olduğuna inanıyoruz. Yarından itibaren tüm gücümüzle Bayrampaşa halkının sorunlarını çözüm arayışlarımızı odak noktası haline getirip diğer konuların tamamını bir kenara bırakıp her zaman olduğu gibi toplumun vicdanı gerekli değerlendirmeyi yapacaktır. Bu inançla istifamızı kamuoyu ile paylaşıyoruz. Bayrampaşa Belediye Meclisinde yeni ve temiz bir sayfa açıyoruz. Demokratik Sol Parti meclis üyesi olarak görevlerimize devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
