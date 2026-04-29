CHP'li Kılıç'tan Türkiye'de Yakalanan Uluslararası Suç Örgütü Liderlerine İlişkin Araştırma Önergesi

(İZMİR) - CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, son dönemde uluslararası uyuşturucu baronları ve organize suç örgütü liderlerinin Türkiye'de yakalanmasına ilişkin artan vakalara dikkat çekerek, Meclis'te araştırma komisyonu kurulması için önerge verdi. Kılıç, "Türkiye, suç örgütlerinin sığınağı değildir. Türkiye, kara paranın güvenli limanı değildir! Bu ülke bir hukuk devletidir. ve biz, bu vatanın suç baronlarının paratoneri olmasına asla izin vermeyeceğiz" dedi.

CHP'li Kılıç, uluslararası uyuşturucu baronları ve organize suç örgütü liderlerinin Türkiye'de yakalanmasına ilişkin Meclis araştırması açılmasını istedi. Kılıç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, farklı ülkelerde aranan çok sayıda suç örgütü liderinin Türkiye'de yakalanmasının tesadüf olmadığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Son olarak 3 gün önce İstanbul'da yakalanan Hindistanlı uyuşturucu baronu Salim Dola… 2023 yılında Isparta'da yakalanan Hollanda bağlantılı İsaac Bignan… 2024 yılında İstanbul'da yakalanan Rawi Ali Qureshi… Hırvat suç örgütü lideri Christian Palic… Polonyalı kartel yöneticisi Thomas Josef Konrad… Rusya merkezli suç örgütü lideri Şamil Amirov… Sırp suç örgütü lideri Zeljko Bojanic… Kırmızı bültenle aranırken Türkiye'de vatandaşlık alan Nenad Petrak… Almanya'da uyuşturucu ticaretinden aranan Eric Schroeder… Avustralya merkezli Comanchero suç örgütü liderlerinden Hakan Ayık… Dünyanın dört bir yanından uyuşturucu baronları, organize suç liderleri… Nedense hep aynı noktada buluşuyor. Türkiye'de."

"Sadece saklanmıyorlar, hayat kuruyorlar"

Türkiye'nin artık yalnızca bir geçiş noktası olmadığını vurgulayan Kılıç, "Bu kişiler Türkiye'de sadece saklanmıyorlar. Burada hayat kuruyorlar. Ev alıyorlar, şirket kuruyorlar, oturum izni alıyorlar, hatta bu ülkenin ay yıldızlı pasaportunu alıp vatandaş oluyorlar. Bu tablo açıkça gösteriyor ki Türkiye, uluslararası suç örgütleri açısından bir yerleşim alanına dönüştürülüyor. ve daha da acısı: bu ülke, dünyanın suç baronları için bir paratoner haline getiriliyor. Kirli para burada akıyor, uyuşturucu burada dönüyor, kirli ilişkiler burada kuruluyor. Uluslararası suç ağları burada kendine zemin buluyor" dedi.

"Bu insanlar Türkiye'yi neden bu kadar rahat seçebiliyor?"

Kılıç, yaşananların münferit olaylar olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek şunları söyledi:

"Yakalananları konuşuyoruz. Her yakalamadan sonra 'gereği yapıldı' diye şov cümleleri dinliyoruz. Ama kimse asıl soruyu sormuyor: Bu insanlar Türkiye'yi neden bu kadar rahat seçebiliyor? Bu kapılar onlara nasıl bu kadar kolay açılıyor? İşte bu yüzden, bu karanlık tablonun tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için TBMM'ye araştırma önergesi verdim. Uluslararası suç örgütlerinin Türkiye'yi neden tercih ettiğinin, vatandaşlık ve oturum süreçlerinin nasıl işletildiğinin, kara para aklama iddialarının ve yargı süreçlerindeki tartışmaların incelenmesi için bir araştırma komisyonu kurulmasını talep ettim. Buna sırt dönüp daha sonra sormayalım: 'Çocuklar neden çetelere özeniyor, neden uyuşturucuya sürükleniyor, neden hayatlar daha yolun başında sönüp gidiyor?' diye. Türkiye, suç örgütlerinin sığınağı değildir! Türkiye, kara paranın güvenli limanı değildir! Bu ülke bir hukuk devletidir. ve biz, bu vatanın suç baronlarının paratoneri olmasına asla izin vermeyeceğiz."

Kaynak: ANKA