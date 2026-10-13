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CHP'li Kılıç, emekli sendikası başkanını TBMM'de ağırlayıp talep dosyasını aldı

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CHP'li Kılıç, emekli sendikası başkanını TBMM'de ağırlayıp talep dosyasını aldı
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CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, Birleşik Emekliler Sendikası Başkanı Mahmut Şengül'ü TBMM'de ağırlayarak taleplerini içeren dosyayı aldı. Kılıç, emeklilerin mücadelesini Meclis çatısı altında büyütmeye devam edeceklerini belirtti.

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, Birleşik Emekliler Sendikası Başkanı Mahmut Şengül ile görüştü.

CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emeklilerimizle birlikte bakanlık önündeki eylemimizden sonra, Birleşik Emekliler Sendikası Başkanı Mahmut Şengül'ü TBMM'de misafir ederek, taleplerini içeren dosyayı teslim aldık. İnsanca yaşanacak bir emekli aylığı, onurlu bir yaşam ve hakça bir düzen için emeklilerimizin mücadelesini Meclis çatısı altında da büyütmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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