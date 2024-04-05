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CHP'li Kadir Kumbul, Serik Belediye Başkanı olarak göreve başladı

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CHP'den Serik Belediye Başkanı seçilen Kadir Kumbul, görevi teslim aldı.

Kumbul, belediye binası önünde düzenlenen törende, bugüne kadar ilçeye hizmet etmiş tüm belediye başkanlarına teşekkür etti.

Teslim törenine katılmayan önceki belediye başkanı Enver Aputkan'ın bilgi, birikim ve tecrübelerinden her zaman faydalanacağını belirten Kumbul, şöyle konuştu:

"Dört aylık bir seçim süreci geçirdik. Seçim çalışmalarımız sırasında sizleri dinledik. Sizlerin dertlerini öğrendik. Hepsini not aldık. Sizlere kendimizi, projelerimizi, hedeflerimizi anlattık. Şimdi bu hedefler için çalışma zamanıdır. İlçemizi, sizlerin yaşamaktan mutlu olduğu, yüzlerin güldüğü bir şehir haline getirmek istiyoruz. En kısa zamanda meclis üyesi arkadaşlarımla ilk meclis toplantımızı yapacağız. ve hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya başlayacağız."

Kumbul, konuşmasının ardından yakasında takılı olan CHP rozetini çıkarttı. Onun yerine CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Kumbul'a Türkiye rozeti taktı.

Havaya beyaz güvercin bırakan Kumbul, daha sonra makamına giderek göreve başladı.

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Kaynak: AA / Güncel

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