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CHP 14. Dönem Kadın Kolları Myk Üyelerinden Özgür Özel'e Destek

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CHP 14. Dönem Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, kurultay sürecine ilişkin verilen mutlak butlan kararını parti içi demokrasiye aykırı bularak Genel Başkan Özgür Özel'in yanında olduklarını açıkladı.

(ANKARA) - CHP 14. Dönem Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, kurultay sürecine ilişkin verilen mutlak butlan kararını parti içi demokrasiye, örgüt iradesine ve seçme-seçilme hakkına aykırı bulduklarını açıkladı. Açıklamada, "Genel Başkanımız Özgür Özel'in yanında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiririz" denildi.

Cumhuriyet Halk Partisi 14. Dönem Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, CHP'nin kurultay sürecine ilişkin mutlak butlan kararına karşı ortak açıklama yaptı. Ortak açıklamaya Mehtap Yücel, Fevziye Şahin Pehlivan, Nurşen Balcı, Azize Çeroğlu, Hatice Semerci, Seren Biber, Çiğdem Gegeoğlu, Necla Kaçan, Nejla Erdem, Suzan Çakırbeyli ve Yasemin Yılmaz imza verdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi 14. Dönem Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu üyeleri olarak, partimizin kurultay sürecine ilişkin verilen mutlak butlan kararını; siyasi partilerin demokratik işleyişine, seçme ve seçilme hakkına, örgüt iradesine ve parti içi demokrasi ilkelerine aykırı bulduğumuzu kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Siyasi partiler, demokratik hayatın vazgeçilmez kurumlarıdır. Parti organlarının ve yöneticilerinin meşruiyeti, üyelerin ve delegelerin özgür iradeleriyle gerçekleştirdikleri seçimlerden kaynaklanır. Bu nedenle, yargı eliyle parti iradesinin yok sayılmasına yol açabilecek her türlü müdahalenin, hukuk devleti ve demokrasi ilkeleri temelinde yok hükmünde olduğunu belirtiriz."

Bu nedenlerle; CHP 39. Olağan Kurultayı'nda örgütümüzün demokratik iradesiyle seçilen Genel Başkanımız Özgür Özel'in yanında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiririz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüz yılı aşan kurumsal birikiminin, hukuka bağlılık anlayışının ve demokratik geleneklerinin korunması gerektiğine olan inancımızla; hukuk devletini zedeleyen her türlü işlem ve karara karşı kararlılıkla mücadele edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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