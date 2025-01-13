Üye Girişi
Haberler
Gözler bugün Erdoğan'ın vereceği müjdelerde! İlk ipuçları gelmeye başladı

Gözler bugün vereceği müjdelerde! İşte ilk ipuçları
MİT, Reyhanlı saldırısının failini yakaladı

MİT hain saldırının failini yakaladı
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltına alındı

Beşiktaş Belediye Başkanı gözaltına alındı
Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan operasyonda bakan yardımcısının kardeşi de gözaltına alındı

Bakan yardımcısının kardeşi gözaltında

CHP'li Hüseyin Yıldız: "Akp Hükümeti Her Geçen Gün Vatandaşı Biraz Daha Soyma Derdinde"

CHP'li Hüseyin Yıldız:
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, otoyol ve köprülerdeki geçiş ücretlerine zam yapılmasına ilişkin olarak, "Yap-İşlet-Devret modeli adı altında halkın cebinden para çalıyorlar. Bu zamlarla sadece yandaş şirketler zengin ediliyor. AKP hükümeti her geçen gün vatandaşı biraz daha soyma derdinde. Halkımızın emeğiyle, alın teriyle kazandığı paraları adeta yağmalıyorlar" ifadesini kullandı.

(ANKARA) - CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, otoyol ve köprülerdeki geçiş ücretlerine zam yapılmasına ilişkin olarak, "Yap-İşlet-Devret modeli adı altında halkın cebinden para çalıyorlar. Bu zamlarla sadece yandaş şirketler zengin ediliyor. AKP hükümeti her geçen gün vatandaşı biraz daha soyma derdinde. Halkımızın emeğiyle, alın teriyle kazandığı paraları adeta yağmalıyorlar" ifadesini kullandı.

CHP Aydın Milletvekili Yıldız, Türkiye'nin dört bir yanında Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle işletilen otoyol ve köprülerdeki geçiş ücretlerine tekrar zam gelmesine yönelik bu zamları  eleştirerek, YİD modelinin artık 'vatandaş soygun modeli' haline geldiğini söyledi.

"Yap-İşlet-Devret modeli adı altında halkın cebinden para çalıyorlar"

"Yap-İşlet-Devret modeli adı altında halkın cebinden para çalıyorlar. Bu zamlarla sadece yandaş şirketler zengin ediliyor. AKP hükümeti her geçen gün vatandaşı biraz daha soyma derdinde. Halkımızın emeğiyle, alın teriyle kazandığı paraları adeta yağmalıyorlar.

Yeni tarifeye göre, Osmangazi Köprüsü'nden birinci sınıf araç geçişi 795 liraya, Yavuz Sultan Selim Köprüsü 80 liraya, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 47 liraya yükseldi. Zam oranları yüzde 15 ile yüzde 42 arasında değişiyor."

"Kuyucak-Aydın arası geçiş ücreti 180 liradan 400 liraya çıkmış durumda"

Yıldız, Aydın-Denizli Otoyolu'nun geçiş ücretlerine gelen zamma ilişkin olarak da şunları kaydetti:

"Henüz birkaç ay önce açılışı yapılan Aydın-Denizli Otoyolu'nun geçiş ücretlerine de zam yapıldı. Kuyucak-Aydın arası geçiş ücreti 180 liradan 400 liraya çıkmış durumda. AKP'nin, yandaş şirketler üzerinden halkı soyma politikasına Aydınlı hemşehrilerim bir kez daha tanık oluyor. Bu haksız düzeni değiştirmek için mücadelemiz sürecek.

"AKP, vatandaşı soğana çevirdi"

Zaten ekonomik krizle boğuşan halkımız bir de bu geçiş ücretlerini nasıl ödeyecek? Asgari ücretli, emekli, çiftçi, esnaf; herkesin belini büken bu zamlar artık dayanılmaz hale geldi. Bu düzen, yandaş şirketlerin kasasını doldururken, vatandaşın cebini boşaltıyor. AKP, vatandaşı soğana çevirdi.

"Vatandaşlarımızın daha fazla sömürülmesine asla izin vermeyeceğiz"

CHP olarak biz, YİD modeli gibi halkın zararına olan sözleşmeleri masaya yatıracağız. Bu adaletsiz düzenlemeleri iptal ederek, ulaşımı herkes için erişilebilir hale getireceğiz. Vatandaşlarımızın daha fazla sömürülmesine asla izin vermeyeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
img

Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi
img

Fenerbahçeli yarışmacıya ecel terleri döktüren Galatasaray sorusu
img

Araç içinde yakalanmıştı! "15 yaş küçük sevgili" iddialarına yanıt
Bakan Işıkhan: İhtiyaç olursa asgari ücrete temmuz ayında iyileştirme yaparız

Asgari ücret için ara zam sinyali! Bakan tarih verdi
Yenidoğan Çetesi davasında 2. duruşma! İlker Gönen'in avukatı, savcının dosyadan el çektirilmesini istedi

Mahkemede ilginç diyalog! Avukattan gelen talep duruşmaya ara verdirdi
Yangınla mücadele eden ABD'nin işi zor! Çekilen bu görüntü hayrete düşürdü

Alevlerin kuşattığı ABD'nin işi zor! Çekilen görüntüye bakar mısınız
Bir dönemin efsanesi Nokia tarih oluyor

Dünyaca ünlü telefon markası piyasadan resmen çekildi
Kocasının bıçaklayan genç kadın, olayın mide bulandıran sebebini gözyaşlarıyla anlattı

Kocasını bıçaklamıştı, olayın ardından mide bulandıran bir neden çıktı
Hastanenin yeni doğan bebeği için çıkardığı 738.360 dolarlık fatura anneyi şok etti

Hastanenin yeni doğan bebeği için çıkardığı 738.360 dolarlık fatura anneyi şok etti

Son Dakika Haberleri

BARAJ DOLULUK ORANI 13 OCAK | İstanbul'da yağışlar barajları ne kadar doldurdu? YHT biletleri ne kadar, kaç TL oldu? 2025 YHT biletlerine zam geldi mi? Eyyâm-ı biyd orucu 2025 ne zaman, kaç gün tutulur? Hicri ayın 13, 14 ve 15. günü hangi tarihe denk geliyor? HALKA ARZ SONUÇLARI | Gülermak halka arz sonuçları açıklandı mı? GLRMK kaç lot verdi? Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan açıkladı! Kızıl Goncalar neden yok? 13 Ocak Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman? NOW TV yayın akışı! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 13 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? FED FAİZ KARARI | FED Ocak ayı faiz kararı ne zaman belli olacak? Ocak ayı FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? TRT Spor yayın akışı 13 Ocak! Bu akşam hangi maçlar var?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.