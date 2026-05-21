CHP Kurultayı'na İptal Kararı... CHP Denizli İl Başkanı Horzum: Butlan Kararını Kabul Etmiyoruz

CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, istinafın CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptal kararına tepki göstererek, partinin savaş alanlarında kurulduğunu ve sarayda dizayn edilemeyeceğini söyledi.

(DENİZLİ) - CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, istinafın CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali kararıyla ilgili, "Cumhuriyet Halk Partisi savaş alanlarında kurulmuş bir partidir. Öyle saraylarda, sırça köşklerde dizayn etmeye hiç kimsenin gücü yetmez" dedi.

CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali kararıyla ilgili, şunları kaydetti:

"Türk siyaset tarihine ve hukuk tarihine kara bir leke çalındı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegelerinin oylarıyla seçilmiş genel başkanımız yok sayılarak bir mahkeme kararıyla butlan ilan edildi. Biz bu butlan kararını da Cumhuriyet Halk Partisi'nin saraydan dizayn edilmesini de asla kabul etmiyoruz. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Denizli İl Başkanlığındayız. Baba ocağımıza, cumhuriyete, demokrasiye, hakka, hukuka inanan kim varsa saat 19'dan itibaren bekliyoruz. Şunu unutmasınlar ki bu sarayda, saray aparatları da hatta saray soytarıları da bu yaptıklarının bedelini ödeyecekler. Cumhuriyet Halk Partisi savaş alanlarında kurulmuş bir partidir. Öyle saraylarda, sırça köşklerde dizayn etmeye hiç kimsenin gücü yetmez. İnanan, güvenen, demokrasi isteyen, gelecek isteyen, bu ülkede huzur isteyen ne kadar yurttaşımız, ne kadar vatandaşımız varsa İl Başkanlığımıza bekliyoruz."

Kaynak: ANKA
