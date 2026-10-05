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CHP'li Gürsel Erol, milletvekilliğine dair 12 temel ilkesini sıraladı

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CHP'li Gürsel Erol, milletvekilliğine dair 12 temel ilkesini sıraladı
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CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, milletvekilliğini bir makam değil 'milletin emaneti' olarak gördüğünü belirterek siyaset anlayışına ilişkin 12 temel ilkesini paylaştı. Paylaşımda milletvekilinin iktidarın karşıtı değil alternatifi olması gibi ilkeler yer aldı.

(ANKARA) - CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, milletvekilliğini bir makam değil, "milletin emaneti" olarak gördüğünü belirterek, siyaset anlayışına ilişkin 12 temel ilkesini sıraladı.

Gürsel Erol sosyal medya hesabından, milletvekilliğine ilişkin benimsediği 12 temel ilkeyi paylaştı. Erol, paylaşımında şunları sıraladı:

"1. Hükümetler gelip geçicidir, devlet kalıcıdır.

2. Bir siyasetçinin partisine karşı sorumluluğu, devlete karşı sadakati olmalıdır.

3. Siyasetçinin başarısı, aldığı oy oranıyla değil; girdiği gönüller ve seçim bölgesindeki itibarıyla ölçülmelidir.

4. Milletvekili, kendisini iktidarın ya da muhalefetin milletvekili olarak değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin milletvekili olarak görmelidir.

5. Milletvekili, devletle ve bürokrasiyle çatışarak değil; iktidarla hizmet anlayışındaki farklılıkları üzerinden söylem geliştirmelidir.

6. Milletvekili, kendisini iktidarın karşıtı olarak değil, iktidarın alternatifi olarak konumlandırmalıdır.

7. Kaç dönem milletvekili seçildiğiniz değil; sizden sonra ailenize bırakacağınız itibar ve siyasette bırakacağınız iz önemlidir.

8. Kendi iradenizle milletvekilliği yapamıyorsanız, gerçekleri dile getirmekten korkuyorsanız, milletin vekili değil, iradesi olmayan bir siyasetçisinizdir.

9. Milletvekilinin önceliği, ulusal güvenlikle ilgili meseleleri günlük siyasi rekabetin dışında tutmak olmalıdır.

10. Bir daha seçilmek için liderine biat eden değil; seçmenine güvenen ve güven veren milletvekili, halkın gerçek vekilidir.

11. Milletvekili, dönemin şartlarına göre siyasi pozisyon almamalı; ülkenin gerçeklerine göre topluma yön verebilmelidir.

12. Milletvekilliği bir makam değil, halkın emanetidir."

Kaynak: ANKA
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