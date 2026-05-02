CHP'li Gürer: "22 Yılda Ankara'nın Yüz Ölçümüne Yakın Tarım Alanı Kaybedildi"

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kişi başına düşen tarım toprağının 4,9 dekardan 2,79 dekara gerilediğini, 22 yılda 2,5 milyon hektardan fazla arazinin üretim dışına çıktığını belirtti. Gürer, son 22 yılda 2 milyon 555 bin hektar, yani 25,5 milyon dekar tarım arazisinin kaybedildiğine, kaybedilen alanın ise neredeyse Ankara'nın yüz ölçümüne denk geldiğine dikkati çekti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarım topraklarındaki azalma hakkın açıklama yaptı. Azalmanın yalnızca üretici değil, Türkiye'nin gıda güvencesi açısından da risk yarattığını söyleyen Gürer, "Toprak azalıyor, nüfus, ithal ürün artıyor. Nüfusa göre çiftçi sayısı da azalıyor. Tarım sayımı yapılmadığı için mevcut verilere göre dahi sorunlar katlanıyor" dedi.

Gürer, son 24 yıllık süreçte Türkiye'de tarım alanlarında yaşanan daralmanın düşündürücü boyutlara ulaştığını belirterek, üretime elverişli toprakların farklı amaçlarla kullanılıp elden çıktığını söyledi. Gürer, "Tarım yalnızca çiftçinin meselesi değildir. Toprak kaybı bugün sofraya, yarın ülkenin gıda üretimine geleceğine yansıyacak önemli bir sorundur" diye konuştu.

Kamu kaynakları verilerine göre 2002 yılında 26 milyon 579 bin hektar olan toplam tarım alanının 2024 yılında 24 milyon 24 bin hektara düştüğünü hatırlatan Gürer, son 22 yılda 2 milyon 555 bin hektar, yani 25,5 milyon dekar tarım arazisinin kaybedildiğini vurguladı. Kaybedilen alanın neredeyse Ankara'nın yüz ölçümüne denk geldiğini belirten Gürer, toplam tarım arazilerindeki yüzde 9,6'lik daralmanın önemli bir küçülme olduğunu söyledi. Gürer, "Bu yalnızca rakam değil, üretim dışına çıkan toprak, ekilemeyen alan, büyüyen ithalat baskısı ve üretim daralması ile olası gıda riskidir" değerlendirmesini yaptı.

"Toprağın var olması yetmiyor, üretimde kalması gerekiyor"

Gürer, ortalama her yıl 116 bin hektar, her ay 9 bin 700 hektar, her gün 320 hektar tarım alanının üretim dışına çıktığını ifade etti. "Bu hesapla her saat yaklaşık 18,5 futbol sahası büyüklüğünde tarım toprağı kaybedilmiş durumda" diyen Gürer, bunun doğal değil, tarım arazilerinin yanlış kullanımından kaynaklandığını ifade etti. Gürer, tarım arazilerindeki gerilemenin nüfus artışı ile birlikte daha çarpıcı hale geldiğini, 2002 yılında 65 milyon nüfusa karşılık kişi başına 4,09 dekar tarım arazisi düştüğünü anımsatarak, 86 milyon nüfusla bu miktarın 2,79 dekara gerilediğini kaydetti. Gürer, "Daha çok insanı daha az toprakla beslemeye çalışıyoruz. Bu gidişat bir uyarıdır. Toprağın var olması yetmiyor, üretimde kalması gerekiyor. Üretim dışına çıkan her alan gıda zincirinde kırılma yaratıyor" diye konuştu.

Gürer, "Tarım toprağı gıda demektir, bağımsızlık demektir. Toprağı kaybeden ülke gıda egemenliğinde sorun yaşar. Artan ithalat, azalan üretim ve yükselen gıda fiyatları aynı zincirin halkalarıdır. Çözüm var, kamucu, planlı, kooperatifçiliği öne alan, zamanında kanuna uygun desteklerle olumlu kılınabilir. 1980 yılında 28 milyon hektar olan tarım alanı 2025 yılında 24 milyon hektar altına gerilemesi yapılan yanlışların yansımasıdır." dedi.

Kaynak: ANKA