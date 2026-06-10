Gökhan Günaydın:  Milletin Egemenliği Yolunda Bir Milim Geri Adım Atmayacağız

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, kendisi dahil 9 milletvekilinin disipline sevk edilmesine tepki gösterdi.

Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletin egemenliği yolunda bir milim geri adım atmayacağız. Yoldaşlarımla dayanışmamız dünden öndedir. Akçalı ve ahlaki kodlardan bir saniye ayrılmadan sürdürdüğümüz kişisel ve siyasi yaşamımız söz konusuysa, içerde ve dışarda, kim arınmadan söz ediyorsa, beri gelsin!" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA