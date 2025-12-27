CHP'li Günaydın'dan Mülakat Tepkisi: Gençlerin Ahını Alan Adaletsiz Adalet Bakanlığı

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, yüksek dereceler elde etmesine rağmen mülakatlarda elenen bir aday üzerinden Adli Yargı sınavlarındaki mülakat sistemini sert sözlerle eleştirdi.

Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Volkan kardeşim Adli Yargı sınavlarında; 2023'te 23.707 aday içinde 55 inci, 2024'te 20 bin 762 aday içinde 108 inci, 2024'te Avukatlıktan Geçiş sınavında 4 bin 446 aday içinde 11 inci olmuş. Hepsinde mülakattan elenmiş. Gençlerin ah'ını alan adaletsiz Adalet Bakanlığı... Yazıklar olsun!" ifadesini kullandı.