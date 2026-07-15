CHP Kadın Kolları Başkanı Gülsever'den Olcay Baykal İçin Taziye Mesajı

(ANKARA) - CHP Kadın Kolları Başkanı Ayten Gülsever, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal için taziye mesajı paylaştı.

Gülsever, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Önceki Genel Başkanımız Deniz Baykal'ın kıymetli eşi Olcay Baykal'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Yaşamı boyunca vakarını, zarafetini ve güçlü duruşunu koruyan Olcay Baykal'a Allah'tan rahmet; başta evlatları Aslı ve Ataç Baykal olmak üzere ailesine, yakınlarına ve Cumhuriyet Halk Partisi ailemize başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA