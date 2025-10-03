CHP’li Gökçen: İsrail'in Saldırısı Doğal Bir Afet Değil!

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısına ilişkin olarak Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Bu doğal bir afet değil. İnsani kriz kendi kendine ortaya çıkmadı. O halde bunun bir sorumlusu var. Dürüst olalım; hükümetler ve uluslararası toplum daha erken davransaydı bunların hiçbiri olmayacaktı. Sumud filosunda, hayatını riske atan gençler ve aktivistlerin bize verdiği güçlü bir mesaj var ve hepimiz bundan ders çıkarmalıyız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde İsrail'in Küresel Sumud Filosuna saldırmasına ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Dün gece İsrail Sumud filosuna uluslararası sularda müdahale etti. Filistin'de on binlerce insan öldürüldü, çoğu kadın ve çocuktu. Temiz suya, gıdaya, tedaviye, okula, hastaneye, enerjiye erişim yok. Dünyaya neler olduğunu gösterecek olan gazeteciler de hedef alındı.

Bu doğal bir afet değil. İnsani kriz kendi kendine ortaya çıkmadı. O halde bunun bir sorumlusu var. Dürüst olalım; hükümetler ve uluslararası toplum daha erken davransaydı bunların hiçbiri olmayacaktı. Sumud filosunda, hayatını riske atan gençler ve aktivistlerin bize verdiği güçlü bir mesaj var ve hepimiz bundan ders çıkarmalıyız. Çünkü devletler ve kurumlar yetersiz kaldığında insanlık vicdanı devreye giriyor. Aktivistler yola protesto için değil 'Bu kabul edilemez' diyen bir çağrıyla çıktı.

Bir ülke işgal altındayken ve çocuklar bile terörist diye damgalanırken normal olduğunu düşündüğümüz her şeyi sorgulamak zorundayız. Soykırıma karşı derhal harekete geçmeliyiz. Tüm üye devletlere Filistin devletini tanımaları, İsrail hükümetiyle ticari anlaşmaları sonlandırmaları, Filistin işgalinin sonlanması ve Sumud'a saldırıyı kınamaları için çağrı yapmalıyız."