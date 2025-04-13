CHP'li Gezgin'den İmamoğlu'na Destek Mitingi

Haber: Mehmet Oflaz - Mehmet Rebii Özdemir / Kamera: Ünal Aydın

(SAMSUN) - Chp Parti Meclisi (PM) Üyesi Berkay Gezgin, partisinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı Samsun'da düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılanların "hak, hukuk mücadelesi verdiklerini" söyledi.

Gezgin, Cumhuriyet Meydanı'ndaki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingindeki konuşmasında, daha önce Karadeniz'e sadece bir kere geldiğini belirterek, "O gördüğüm yer Sinop'tu. İkinci kez görmek nasip oluyor" dedi.

Samsun çok güzel, insanların enerjisinin muazzam olduğunu söyleyen Gezgin, Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinden çıkmasını istediklerini ifade etti.

Gezgin, şunları kaydetti:

"Buradaki insanlar onu istiyor. Hak hukuk mücadelesi veriyorlar. Burayı böyle görmek, kalabalık görmek, insanları heyecanlı, coşkulu görmek, mücadele ederken görmek benim için çok mutluluk verici. Amaçları, politikaları tamamen bizi yıldırmak üzerine. Şu anda Ekrem Başkan'ı yalnız bırakmaya çalışıyorlar. Onu ellerinden geldiğince yıpratmaya çalışıyorlar."

Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinde ne kadar yalnız bırakırlarsa bıraksınlar, arkasında "bu kadar" insan olduğunu söyleyen Gezgin, "O da eminiz ki şu an televizyondan izliyordur burayı büyük bir ilgiyle. Desteğimizi, mücadelemizi hissediyordur. Yalnız kalmayacak, yalnız değil" dedi.