Gürsel Erol'dan "Beyaz Ev Aile Merkezi"Ne Ziyaret

(ELAZIĞ) - CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Beyaz Ev Aile Merkezi'ne bir ziyaret gerçekleştirerek proje uygulayıcısı Dr. Öğretim Üyesi Psikolog Ayfer Hatipoğlu'ndan bilgi aldı.

Elazığ'da Valilik destek ve koordinasyonunda, proje uygulayıcısı Dr. Öğretim Üyesi Psikolog Ayfer Hatipoğlu öncülüğünde hayata geçirilen ve Türkiye'ye örnek olan Beyaz Ev Aile Merkezi'ni ziyaret eden CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, açıklamasında şunları söyledi:

"Bugün Elazığ'da, toplumsal barışın temelini oluşturan aile yapısını güçlendirmeye yönelik çok kıymetli bir çalışmayı yerinde incelemek üzere Elazığ Valiliğimizin destek ve koordinasyonlarıyla Beyaz Ev Aile Merkezi'ne misafir olduk. Ziyaretimiz kapsamında, Dr. Öğretim Üyesi Psikolog Ayfer Hatipoğlu'ndan yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aldık.

Beyaz Ev Aile Merkezi'nin yaklaşımı bizler için son derece değerli. Çünkü burada yalnızca sonuçlarla değil, sorunların kaynağıyla da mücadele ediliyor. Mağdur kadın ve çocuklara yönelik kapsamlı destekler sunulurken, şiddet uygulayan bireylere yönelik rehabilitasyon ve psikososyal çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

'Aileye Umut, Topluma Hayat' anlayışıyla şiddet döngüsünü kırmayı hedefleyen bu anlamlı projede emeği geçen herkese ve özellikle Elazığ Valiliğimize destekleri için teşekkür ediyorum. Şiddetin her türlüsüyle bilimsel ve insani temelde mücadele eden tüm çalışmaları desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz."