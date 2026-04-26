Haberler

CHP'li Emir: "Trump'a Yapılan Saldırıyı Yüksek Perdeden Kınayan Erdoğan, Hamaney Suikastında 'Kınama' Kelimesini Bile Kullanamıyor"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance'in de katıldığı program sırasında düzenlenen silahlı saldırıyı kınamasına ilişkin, "Trump'a yapılan saldırıyı yüksek perdeden kınayan Erdoğan, Hamaney suikastında 'kınama' kelimesini bile kullanamıyor. Sebep, Hamaney'i hedef alanların ABD ve İsrail olması" ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Washington'da düzenlenen silahlı saldırıyı kınadığı paylaşımını alıntılayarak şunları kaydetti:

"Trump'a yönelik saldırı girişimini kınıyorum; siyasette şiddetin hiçbir bahanesi olamaz. Ancak Erdoğan'ın mesajları arasındaki uçurum, dış politikadaki pragmatizmi ve ikiyüzlülüğü özetliyor. Trump'a yapılan saldırıyı yüksek perdeden kınayan Erdoğan, Hamaney suikastında 'kınama' kelimesini bile kullanamıyor. Sebep, Hamaney'i hedef alanların ABD ve İsrail olması. Fail ABD olunca Trump'ı ve ABD yönetimini kızdırmama kaygısı, 'şiddet karşıtlığı' ilkesinin önüne geçmiş."

Kaynak: ANKA
