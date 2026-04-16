CHP'li Emir'den Ak Parti'li Usta'ya: "Hani Meclis Çalışmalıydı, Hani Milletin Hakkıydı? Neredesiniz?"

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'ya soruyoruz, hani bir gün dahi önemliydi, bugün aynı yasa görüşülüyor ama AKP sıraları yine bomboş. Hani Meclis çalışmalıydı? Hani milletin hakkıydı? Neredesiniz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, TBMM Genel Kurulu'nun toplanamamasını eleştirerek, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'ya çağrıda bulundu. Emir, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen hafta 'Bir gün bile çok kıymetli, anneler doğum izni yasasını bekliyor' diyerek muhalefeti suçlayan AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'ya soruyoruz: Hani bir gün dahi önemliydi, bugün aynı yasa görüşülüyor ama AKP sıraları yine bomboş. Hani Meclis çalışmalıydı? Hani milletin hakkıydı? Neredesiniz?"

Kaynak: ANKA