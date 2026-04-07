CHP'li Kadim Durmaz'dan Tokat Erbaa'daki Taşocağı ve Kırma-Eleme Tesisi'ne İlişkin Soru Önergeleri

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat'ın Erbaa ilçesinde yapılması planlanan patlatmalı taşocağı projesinin çevresel, tarımsal ve kamusal güvenliği tehdit ettiğini belirterek iki ayrı soru önergesi verdi.

(ANKARA) - CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat'ın Erbaa ilçesinde yapılması planlanan patlatmalı taşocağı ve kırma-eleme tesisi'ne ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına iki ayrı soru önergesi vererek, projenin çevre, su kaynakları, tarım alanları ve kırsal yaşam üzerindeki etkilerinin açıklanmasını istedi.

Durmaz, projenin yalnızca çevresel değil, aynı zamanda tarımsal üretim, içme ve sulama suyu güvenliği, kültürel mirasın korunması ve kırsal yaşamın sürdürülebilirliği açısından ciddi riskler taşıdığını vurguladı.

Bölgedeki vatandaşların halihazırda mevcut taşocakları nedeniyle yoğun kamyon trafiği, tozlanma ve yol bozulmaları gibi sorunlarla karşı karşıya bulunduğunu belirten Durmaz, yeni bir patlatmalı taşocağı faaliyetinin bu sorunları daha da artıracağını öne sürdü.

Durmaz, 13 Mart 2026 tarihinde meydana gelen Niksar merkezli 5,5 büyüklüğündeki depreme de dikkati çekti. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan, zemin yapısı ve doğal dengesi bakımından hassas bir bölgede patlatmalı üretim yapılmasının, yalnızca ruhsat ve izin prosedürleriyle açıklanamayacağını dile getiren Durmaz, deprem riski, heyelan ihtimali, zemin güvenliği ve kamu emniyeti boyutlarının da ayrıca ele alınması gerektiğini kaydetti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Durmaz, proje için ÇED başvurusu yapılıp yapılmadığını, sürecin hangi aşamada olduğunu, deprem sonrası yeni bir değerlendirme gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini, çevresel uygunluk ve güvenlik incelemesi yapılıp yapılmadığını, tarihi kalıntılar ile sit alanları bakımından koruma kurullarından görüş alınıp alınmadığını sordu.

Durmaz, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde de bölgenin su kaynakları, tarım arazileri, bağ alanları, meyve-sebze üretimi ve hayvancılık faaliyetleri üzerindeki muhtemel etkilerine ilişkin sorular yöneltti.

Kelkit Vadisi'nin yalnızca doğal yaşam bakımından değil, aynı zamanda üretim ve gıda güvenliği açısından da büyük önem taşıdığını ifade eden Durmaz, havzada patlatmalı üretim faaliyetlerinin telafisi güç sonuçlar doğurabileceğini savundu.

Kaynak: ANKA
Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi! Balya balya para masaya sığmadı

Operasyonda ele geçirildi! Balya balya para masaya sığmadı
Trump 'Bir gecede yok ederiz' dedi, İran hemen harekete geçti

Çok kan dökülecek! Trump'ın tehdidine İran'dan görülmemiş hamle
Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla kendisini yaraladı

Polis uzun süre dil dökse de olmadı
Hikmet Tuğsuz’dan olay Survivor yorumu: Yakında patlayacak

Hikmet Tuğsuz’dan olay Survivor yorumu: Yakında patlayacak
Barcelona kadın futbol takımı oyuncusu kornerden gol attı

Attığı gol inanılır gibi değil!

Bonnie Blue'dan sansasyonel itiraf: Liverpoollu futbolcu benden 23 erkek ayarlamamı istedi

''Bana mesaj atıp benden 23 erkek ayarlamamı istedi''
Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla kendisini yaraladı

Polis uzun süre dil dökse de olmadı
Panama’daki dehşet anları! Alevler köprüye sıçradı

Ülkeyi sarsan patlama! Alevler köprüdeki araçları bile yaktı
Fatih Tekke Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor

Gözünü Fenerbahçe'nin yıldızına dikti