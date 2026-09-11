CHP'li Demir'den Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na: 'İnsan onuruna aykırı sistemi Bakanlık denetlemiyor mu'

(TBMM) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, zincir market çalışanlarının yaşadığı ağır çalışma koşullarını TBMM gündemine taşıyarak, "Bir çalışanın işini aksatmadan görevini yerine getirebilmesi mümkünken, neden saatlerce ayakta durmaya zorlandığını sorgulamak zorundayız. Çalışanın sağlığı ve insan onuruna uygun çalışma koşulları, marketin satış politikasından daha önemsiz değildir. Bu insan onuruna aykırı, çalışana dinlenme hakkı bile tanımayan sistemi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı denetlemiyor mu" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, zincir marketlerde kasa çalışanlarının uzun süre ayakta çalışmaya zorlandığını belirterek, bu uygulamanın çalışan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Uygulamanın keyfi olduğunu ifade eden Demir, konuya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye verdiği soru önergesinde şunları kaydetti:

"Bir çalışanın işini aksatmadan görevini yerine getirebilmesi mümkünken, neden saatlerce ayakta durmaya zorlandığını sorgulamak zorundayız. Çalışanın sağlığı ve insan onuruna uygun çalışma koşulları, marketin satış politikasından daha önemsiz değildir. Bu insan onuruna aykırı, çalışana dinlenme hakkı bile tanımayan sistemi Bakanlık denetlemiyor mu?"

Çalışanların yalnızca kasa göreviyle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda raf düzenleme, ürün taşıma, depo ve temizlik gibi birçok farklı işi yapmak zorunda bırakıldığını belirten Demir, "Bir şubenin ihtiyacı olan personelin çalıştırılmayarak tüm iş yükünün mevcut çalışanların üzerine yıkılması kabul edilemez. Çalışanların kasa, raf, depo ve temizlik gibi birden fazla işi yapmaya zorlanmasına rağmen, fazla mesai ücretlerinin ya hiç ödenmediği ya da eksik ödendiği yönünde ciddi ihlaller bulunmaktadır" dedi.

"İŞÇİLERİN FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNİN KONTROLÜ YAPILIYOR MU"

Demir'in Bakan Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede şu sorular yer aldı:

"Türkiye genelindeki zincir marketlerde çalışanların kasada oturmasının yasaklanmasına ilişkin Bakanlığa ulaşan şikayetler var mıdır? Oturmayı ve ara molaları engelleyen durumlara karşı bir mevzuat bulunmakta mıdır? Uzun süre ayakta çalışmanın iş sağlığı ve güvenliği açısından değerlendirmesi yapılmış mıdır? Dinlenme sürelerinin fiilen kullandırılıp kullandırılmadığı denetlenmekte midir? İşçilerin fazla mesai ücretlerinin kontrolü yapılmakta mıdır? Son beş yılda zincir marketlere yönelik denetim sayısı kaçtır ve kaç ihlal tespit edilmiştir? Çalışanların birden fazla işi yapmak zorunda bırakılmasının yarattığı İSG risklerine ilişkin Bakanlığın bir değerlendirmesi var mıdır? Personel yetersizliği iddialarına karşı sektörel bir inceleme veya kapsamlı denetim yapılması planlanmakta mıdır?"

Kaynak: ANKA