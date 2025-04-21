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CHP'li Çiftçi'den Sezaryen Doğum Tepkisi

CHP'li Çiftçi'den Sezaryen Doğum Tepkisi
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Sağlık Bakanlığı'nın sezaryen doğumla ilgili düzenlemelerine karşı çıkarak, kadın bedeninin devlete ve sağlık piyasasına teslim edilmemesi gerektiğini savundu.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Sağlık Bakanlığı'nın sezaryen doğum ile ilgili düzenlemesi konusunda "Kadın bedeni ne devletin nüfus mühendisliğine ne sağlık piyasasının kar hırsına tabidir. Bize sadece annelik rolü biçmeye çalışanlara da bedenimiz üzerindeki hakkımızı yok sayanlara da teslim olmayacağız" tepkisini gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çiftçi, sosyal medya hesabından, Sağlık Bakanlığı'nın tıp merkezlerinde sezaryen doğum ile ilgili düzenlemelerine ilişkin açıklama yaptı. Bankoğlu, "Sezaryeni yasaklamaya kalkanlar dün tribünlerden 'normal doğum' narası atanlardı. Bugün doğum şeklimize karışanlar, yarın doğurmamıza ya da doğurmama tercihimize karışacak. Sezaryen hakkı ve kürtaj hakkına saldırılarla 'kutsal annelik' dayatması aynı politik aklın ürünüdür. Kadın bedeni ne devletin nüfus mühendisliğine ne sağlık piyasasının kar hırsına tabidir. Bize sadece annelik rolü biçmeye çalışanlara da bedenimiz üzerindeki hakkımızı yok sayanlara da teslim olmayacağız. Karar da bizim beden de" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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