Haberler

CHP'li Çiftci: "Mutlak Butlan ile Mutlak Sultan İttifakının Hedefinin Ne Olduğu Bir Kez Daha Ortaya Çıkmıştır"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, tedbir kararı kaldırıldıktan sonra kurultay yapılacağı açıklamasını eleştirerek, amacın delege iradesinden kaçmak ve partiyi yargı eliyle yönetilebilir hale getirmek olduğunu söyledi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, "bugün yapılan, 'Tedbir kararı kaldırıldıktan sonra kurultayı yapacağız' açıklamasının mutlak butlan ile mutlak sultan ittifakının hedefinin ne olduğunu bir kez daha ortaya çıkardığını" belirterek, "Amaçları delege iradesinden kaçmak, seçilmiş yönetimi mahkeme kararıyla devre dışı bırakmak ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni yargı eliyle yönetilebilir hale getirmektir" değerlendirmesinde bulundu.

Çiftci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "bugün yapılan, 'Tedbir kararı kaldırıldıktan sonra kurultayı yapacağız' açıklamasının mutlak butlan ile mutlak sultan ittifakının hedefinin ne olduğunu bir kez daha ortaya çıkardığını" ifade etti.

Gül Çiftçi, şunları kaydetti:

"Amaçları; delege iradesinden kaçmak, seçilmiş yönetimi mahkeme kararıyla devre dışı bırakmak ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni yargı eliyle yönetilebilir hale getirmektir. Nitekim parti avukatlarımızı azlettikten sonra yapılan işlem de bu niyeti doğrulamaktadır. Temyiz başvurusunun tamamından vazgeçilmemiş, yalnızca seçilmiş yönetimi görevden uzaklaştıran ihtiyati tedbir kararına yaptığımız itiraz geri çekilmiştir. Yani esasa ilişkin Yargıtay süreci devam ettirilirken, tedbir kararına karşı yapılan en acil hukuki itiraz ortadan kaldırılmak istenmiştir. Bu tercih tesadüf değildir. Bu, tedbir kararını fiilen koruma, Yargıtay süreci boyunca partiyi mahkeme kararıyla oluşmuş bir yönetim tablosuna mahkum etme ve 'karar kesinleşmeden kurultay yapılamaz' bahanesiyle örgüt iradesinin önünü kesme girişimidir."

"ÖRGÜTÜN İRADESİ DERHAL KURULTAYDIR"

Üzülerek belirtiyorum ki, 'Elimde olsa yarın sabah kurultaya giderim' ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayı, tüzüğümüzde yer alan tüm yöntemlerle toplanabilecek durumdadır. Cumhuriyet Halk Partisi'nde meşruiyetin kaynağı mahkeme kararları değildir. Meşruiyetin kaynağı örgüttür, delegedir, kurultaydır, milletin değişim iradesidir. Kimse Cumhuriyet Halk Partisi'ni mahkeme koridorlarında bekleterek yönetemez. Kimse partimizin seçilmiş kurullarını tedbir kararlarıyla devre dışı bırakıp sonra da örgütün iradesinden kaçamaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sahibi örgütüdür. Örgütün iradesi de derhal kurultaydır."

Kaynak: ANKA
İspanya'da Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını

İspanya'da deprem! Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli, Türkeş'in mezarını ziyaret etti! 'Bayram mesajı' yanıtı dikkat çekti

Mezarlık çıkışı yöneltilen soruya verdiği yanıt dikkat çekici
CHP'li Başarır, Kılıçdaroğlu'nun 'kurultay' mesajına tepki gösterdi: Bu utanç verici bir itiraftır

Kılıçdaroğlu'nun sarf ettiği cümle CHP'li Başarır'ı küplere bindirdi
Özgür Özel'in de adı geçiyordu! Kılıçdaroğlu ihraç tartışmalarına noktayı koydu

Özel'le ilgili gündem yaratan iddia Kılıçdaroğlu'na soruldu
Tokyo'da bayram coşkusu taştı! Cemaat avluya sığmadı, namaz 3 kere kılındı

Bu camide bayram namazı 3 kere kılındı
Özel'den namaz çıkışı 'Yeni parti kuracak mısınız?' sorusuna net yanıt

Özel'e açık açık soruldu: Yeni parti kuracak mısınız?
Kılıçdaroğlu'ndan 'Genel Merkez'e polisin girmesi canınızı acıttı mı?' sorusuna dikkat çeken yanıt

"Genel Merkeze polis girmesi canınızı acıttı mı?" sorusuna yanıt verdi
Bayram sabahı gülümseten 'Rize simidi' muhabbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba

Bayram sabahı gülümseten Rize simidi sohbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba