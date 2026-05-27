CHP'li Çiftci: "Mutlak Butlan ile Mutlak Sultan İttifakının Hedefinin Ne Olduğu Bir Kez Daha Ortaya Çıkmıştır"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, "bugün yapılan, 'Tedbir kararı kaldırıldıktan sonra kurultayı yapacağız' açıklamasının mutlak butlan ile mutlak sultan ittifakının hedefinin ne olduğunu bir kez daha ortaya çıkardığını" belirterek, "Amaçları delege iradesinden kaçmak, seçilmiş yönetimi mahkeme kararıyla devre dışı bırakmak ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni yargı eliyle yönetilebilir hale getirmektir" değerlendirmesinde bulundu.

Gül Çiftçi, şunları kaydetti:

"Amaçları; delege iradesinden kaçmak, seçilmiş yönetimi mahkeme kararıyla devre dışı bırakmak ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni yargı eliyle yönetilebilir hale getirmektir. Nitekim parti avukatlarımızı azlettikten sonra yapılan işlem de bu niyeti doğrulamaktadır. Temyiz başvurusunun tamamından vazgeçilmemiş, yalnızca seçilmiş yönetimi görevden uzaklaştıran ihtiyati tedbir kararına yaptığımız itiraz geri çekilmiştir. Yani esasa ilişkin Yargıtay süreci devam ettirilirken, tedbir kararına karşı yapılan en acil hukuki itiraz ortadan kaldırılmak istenmiştir. Bu tercih tesadüf değildir. Bu, tedbir kararını fiilen koruma, Yargıtay süreci boyunca partiyi mahkeme kararıyla oluşmuş bir yönetim tablosuna mahkum etme ve 'karar kesinleşmeden kurultay yapılamaz' bahanesiyle örgüt iradesinin önünü kesme girişimidir."

"ÖRGÜTÜN İRADESİ DERHAL KURULTAYDIR"

Üzülerek belirtiyorum ki, 'Elimde olsa yarın sabah kurultaya giderim' ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayı, tüzüğümüzde yer alan tüm yöntemlerle toplanabilecek durumdadır. Cumhuriyet Halk Partisi'nde meşruiyetin kaynağı mahkeme kararları değildir. Meşruiyetin kaynağı örgüttür, delegedir, kurultaydır, milletin değişim iradesidir. Kimse Cumhuriyet Halk Partisi'ni mahkeme koridorlarında bekleterek yönetemez. Kimse partimizin seçilmiş kurullarını tedbir kararlarıyla devre dışı bırakıp sonra da örgütün iradesinden kaçamaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sahibi örgütüdür. Örgütün iradesi de derhal kurultaydır."

Kaynak: ANKA