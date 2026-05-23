Haberler

Özgür Çelik: Hukuku Hiçe Sayanlar Delegelerin Kendi Genel Başkanını Seçmesini Adeta Suç Sayıyorlar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 'Kurultay soruşturması' kapsamında 9 kişinin tutuklanmasına tepki göstererek, parti üyelerinin genel başkan seçme iradesinin suç sayıldığını belirtti.

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Kurultay soruşturması" kapsamında 9 kişinin tutuklanmasına tepki göstererek, "Hukuku hiçe sayanlar, parti üyelerimizin ve delegelerinin kendi genel başkanını seçmesini adeta suç sayıyorlar" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisinin 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahale edildiğine ilişkin iddialarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul başta olmak üzere, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da gözaltına alınan 13 kişiden 9'u tutuklandı.

Konuya ilişkin CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bugün Türkiye tarihinde ilk defa Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla yol arkadaşlarımız tutuklandı. Ortada bir suç yok. Kaldı ki türlü iftiralarla yapılan suçlamaların yatarı bile yok. Üstelik bu konuda Ankara'da açılan ve sürmekte olan bir dava süreci zaten var. Siyasi Parti davalarında İstanbul savcılıkları yetkili değiller. Hukuku hiçe sayanlar, parti üyelerimizin ve delegelerinin kendi genel başkanını seçmesini adeta suç sayıyorlar. Ama kimse unutmasın. Biz, savaş koşullarında bile Erzurum'da, Sivas'ta kongreler toplayıp karar almış bir siyasi hareketiz. Bundan sonra da tüm kararlarımızı üyelerimizin iradesiyle alacağız. Bir kez daha söylüyoruz: Mesele CHP değildir, mesele memlekettir."

Kaynak: ANKA
Gülistan Doku soruşturmasında ABD'de gözaltına alınan Umut Altaş'ın ses kaydı ortaya çıktı: Katili ellerinize bırakacağım

Gülistan Doku soruşturmasının kilit isminin ses kaydı ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump, danışmanlarıyla İran'ı görüşecek: İyi bir anlaşma ihtimali yüzde 50-50

İran zirvesi için Türkiye iddiası! Trump, Tahran'a seçenekleri sundu
Acun Ilıcalı'nın mutluluk gözyaşları

Tüm ülke onu konuşuyor: İşte o tarihi anlar!
Akın akın geliyorlar! Türkiye'nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı

Akın akın geliyorlar! 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı
Bursaspor'dan tarihi transfer: 4 yıl sonra ilk kez yabancı oyuncuya imza attırabildiler

İmzayı attı! Süper Lig'in eski şampiyonundan tarihi transfer
Harry Kane varsa sorun yok! Bayern Münih Almanya Kupası şampiyonu

Yeniden şampiyonlar!
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Roberto Mancini'nin yeni adresi ''%99.9 oranında kesin'' denilerek duyuruldu

Mancini'nin yeni adresi ''%99.9 kesin'' denilerek duyuruldu