CHP'li Bulut, Marmara Kapalı Cezaevi'nde Tutuklu Gazeteci Alican Uludağ'ı Ziyaret Etti

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Marmara Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Alican Uludağ'ı ziyaret etti. Bulut, Uludağ'ın "Gazetecilik yapmaktan asla vazgeçmeyeceğim" dediğini aktardı.

Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Marmara Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Alican Uludağ'ı ziyaret ettim. Kendisi son derece kararlı ve onurlu bir duruş sergiliyor. Bana şu sözleri söyledi: 'Ben sadece gazetecilik yapıyorum. Gazetecilik yaptığıma tahammül edemeyenler nedeniyle buradayım. Eğer bunun bir bedeli varsa, ödemeye hazırım. Ama ne olursa olsun gazetecilik yapmaktan asla vazgeçmeyeceğim.' Gerçeğin peşinde koşmanın suç sayılmadığı, gazetecilerin susturulmadığı bir Türkiye umuduyla…" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA