Haberler

CHP'li Bulut, Marmara Kapalı Cezaevi'nde Tutuklu Gazeteci Alican Uludağ'ı Ziyaret Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Marmara Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Alican Uludağ'ı ziyaret etti. Uludağ, gazetecilik yapmaktan vazgeçmeyeceğini vurguladı.

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Marmara Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Alican Uludağ'ı ziyaret etti. Bulut, Uludağ'ın "Gazetecilik yapmaktan asla vazgeçmeyeceğim" dediğini aktardı.

Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Marmara Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Alican Uludağ'ı ziyaret ettim. Kendisi son derece kararlı ve onurlu bir duruş sergiliyor. Bana şu sözleri söyledi: 'Ben sadece gazetecilik yapıyorum. Gazetecilik yaptığıma tahammül edemeyenler nedeniyle buradayım. Eğer bunun bir bedeli varsa, ödemeye hazırım. Ama ne olursa olsun gazetecilik yapmaktan asla vazgeçmeyeceğim.' Gerçeğin peşinde koşmanın suç sayılmadığı, gazetecilerin susturulmadığı bir Türkiye umuduyla…" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
Trump, İspanya'yı açıkça tehdit etti: Ticareti kesebiliriz

Diz çöktüremediği lideri tehdit etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

32 ülke, 400 milyon varillik petrol stokunu piyasaya sürüyor

32 ülke birden anlaştı! Dev stok piyasaya sürülecek
İran füzelerinden kaçan İsrailliler metro istasyonlarına sığınmaya başladı

İran füzelerinden kaçacak yer kalmadı! Yatağını atan buraya sığındı
Romanya, ABD'nin ülkedeki hava üslerini kullanma talebini kabul etti

Dolaylı yoldan olsa da savaşa bir ülke daha dahil oldu
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
32 ülke, 400 milyon varillik petrol stokunu piyasaya sürüyor

32 ülke birden anlaştı! Dev stok piyasaya sürülecek
Uğurcan Çakır, Fernando Muslera'yı aratmıyor

Sen neymişsin be Uğurcan
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi

Beklenen veri açıklandı, altın için dananın kuyruğu koptu