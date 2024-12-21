CHP'li Bulut'tan Özlem Gürses'in Tutuklanma Talebine Tepki

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, gazeteci Özlem Gürses'in tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmesine tepki gösterdi. Bulut, "Amaç, muhalif gazetecilere baskı ve gözdağıdır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Özlem Gürses'in tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmesine tepki gösterdi. Bulut'un paylaşımı şu şekilde:

"Gazeteci Özlem Gürses'in, bir dil sürçmesi nedeniyle tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmesi tam anlamıyla bir akıl tutulmasıdır. Amaç muhalif gazetecilere baskı ve gözdağıdır."