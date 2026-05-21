Haberler

CHP Kurultayına İptal Kararı... Burhanettin Bulut: CHP'nin Sahibi Saraylar, Kapalı Kapılar Ardındaki Kirli Hesaplar Değil Halktır

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, partisinin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edilmesi kararını 'hukuksuz' olarak nitelendirerek, 'CHP'nin sahibi örgüttür, delegedir, halktır' dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, partisinin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edilmesi kararını, "CHP'nin sahibi saraylar, kapalı kapılar ardındaki kirli hesaplar ya da bürokratik oyunlar değildir. CHP'nin sahibi örgüttür, delegedir, halktır. Kurultay iradesi neyse meşruiyet odur" sözleriyle değerlendirdi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın "mutlak butlan" ile sakatlandığına hükmetti. Daire, yerel mahkemenin davayı "konusuz kaldığı" gerekçesiyle sonuçlandıran kararını kaldırarak kurultayın yapıldığı tarihten itibaren iptaline karar verdi. Mahkeme ayrıca, kurultay sonrası yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların ve alınan kararların iptaline, Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki parti organlarının görevlerine devam etmesine hükmetti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"CHP Genel Başkanı, Kurultay'da delegenin hür ve bağımsız iradesiyle seçilir. Bunu hiçbir güç, hiçbir makam, hiçbir müdahale değiştiremez. Adliye koridorlarında, masa başı senaryolarla delegenin iradesine yön verme cüretine kalkışanlar, yalnızca hukuku değil CHP'nin 100 yıllık demokrasi geleneğini de açıkça yok saymaktadır. CHP'nin sahibi saraylar, kapalı kapılar ardındaki kirli hesaplar ya da bürokratik oyunlar değildir. CHP'nin sahibi örgüttür, delegedir, halktır. Kurultay iradesi neyse meşruiyet odur. Onun üstünde hiçbir makam, hiçbir güç yoktur ve olamaz. Bu parti dün de iradesine zincir vurulmasına izin vermedi, bugün de vermeyecektir. CHP'nin mayasında teslimiyet değil; bağımsızlık, demokrasi ve millet iradesi vardır. Bu hukuksuz ve yok hükmündeki kararı tanımıyoruz, kabul etmiyoruz. CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel'dir ve bu gerçek tartışmaya kapalıdır."

Kaynak: ANKA
CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dilek İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun videosuna çok konuşulacak yorum

Dilek İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun videosuna çok konuşulacak yorum
İşte CHP için verilen mutlak butlan kararının gerekçeleri

İşte CHP için verilen mutlak butlan kararının gerekçeleri
Kadir İnanır entübe edildi

Yoğun bakımda tedavi gören Kadir İnanır'dan üzen haber
Mutlak butlan kararı sonrası bomba iddia: Türkiye 45 gün içinde baskın seçime gidecek

Bomba iddia: Türkiye 45 gün içinde baskın seçime gidecek
Arda Turan'a son maçında büyük şok

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!
Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu

CHP'ye mutlak butlan sonrası borsa devre kesti
Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz

Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz