CHP'li Bulut: İbb Kumpas Davası'nı Bitirme Hedef Süresinin 4600 Gün Olarak Hesaplanması Adaletin Bilinçli Olarak Ertelenmesidir
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İBB davasının bitirme hedefi olarak 4600 gün belirlenmesini eleştirerek, bunun hukukun değil siyasetin takvimi olduğunu söyledi.
(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İBB davasının bitirme hedef süresinin 4600 gün olarak hesaplanmasına tepki gösterdi.
Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İBB Kumpas Davası'nı bitirme hedef süresini 4600 gün olarak hesaplamışlar. 12,5 yıl sürecek bir yargılama, hukukun değil siyasetin takvimidir. Adaletin bilinçli olarak ertelenmesidir." tepkisinde bulundu.
Kaynak: ANKA / Güncel