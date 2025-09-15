CHP'li Bulut'tan HKP Başkanı'na Verilen Ev Hapsi Cezasına Tepki

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut'a "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla ev hapsi cezası verilmesine tepki gösterdi. Bulut, kararı eleştirerek, "Eleştiri suç değildir, kimse de eleştiriden muaf değildir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut hakkında ev hapsi kararı verildi.

CHP'li Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Gak diyene soruşturma guk diyene tutuklama! Oldu olacak herkesin ağzını bantlayın, siyaseti de yasaklayın! HKP Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut'a 'cumhurbaşkanına hakaret' davasında ev hapsi kararı verilmesi kabul edilemez. Eleştiri suç değildir, kimse de eleştiriden muaf değildir."