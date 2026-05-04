CHP'li Bulut: İktidar Vakit Kaybetmeden Asgari Ücreti ve Emekli Maaşlarını Güncellemeli

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) paylaştığı nisan ayı enflasyon verilerini değerlendirerek, "Bu asgari ücretle, bu emekli maaşıyla milyonlarca insan için yaşam artık sürdürülemez hale gelmiştir. İktidar vakit kaybetmeden asgari ücreti ve emekli maaşlarını güncellemeli; vatandaşın alım gücünü koruyacak adımları atmalıdır" açıklamalarında bulundu.

Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Hayat pahalılığı öyle bir noktaya ulaştı ki, Saray'ın hokkabazı TÜİK bile gerçeği saklayamadı. TÜİK verilerine göre nisan ayında enflasyon yüzde 4,18 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 37,32'ye yükseldi. Ancak vatandaşın hissettiği gerçek enflasyon; pazarda, markette, kirada ve faturada çok daha ağır. Bu asgari ücretle, bu emekli maaşıyla milyonlarca insan için yaşam artık sürdürülemez hale gelmiştir. İktidar vakit kaybetmeden asgari ücreti ve emekli maaşlarını güncellemeli, vatandaşın alım gücünü koruyacak adımları atmalıdır."

Kaynak: ANKA
