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CHP'li Bulut: 102 Genç Tahliye Edildi

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, hukuksuz olarak tutuklanan 102 gencin tahliye edildiğini duyurdu. Tahliye edilenler arasında CHP Parti Meclisi Üyesi Berkay Gezgin de yer alıyor.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Hukuksuz bir şekilde tutuklanan Parti Meclisi Üyemiz Berkay Gezgin'in de aralarında olduğu 102 gencimiz tahliye edildi. Hoş geldin Berkay Gezgin. Darısı diğer yol arkadaşlarımızın ve gençlerimizin başına" dedi.

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, Berkay Gezgin'in de aralarında bulunduğu 102 genç hakkında tahliye kararı verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu paylaşımı yaptı:

"Hukuksuz bir şekilde tutuklanan Parti Meclisi Üyemiz Berkay Gezgin'in de aralarında olduğu 102 gencimiz tahliye edildi. Hoş geldin Berkay Gezgin. Darısı diğer yol arkadaşlarımızın ve gençlerimizin başına."

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Kaynak: ANKA / Güncel
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