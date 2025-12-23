Haberler

CHP'li Bayraktutan'dan Adalet Bakanı Tunç'a: "Tahliye Tarihi Yaklaşan Tutukluların İnfazı Hangi Gerekçe ile Yakılmaktadır?"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, uzun yıllardır cezaevinde bulunan hükümlülerin infaz sürelerinin çeşitli gerekçelerle uzatılmasına ve buna ilişkin uygulamalara sert eleştirilerde bulundu. Bayraktutan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a sorular yöneltti.

(ANKARA) - CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, uzun yıllardır cezaevinde bulunan hükümlülerin infaz sürelerinin çeşitli gerekçelerle uzatıldığını belirterek, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a "Tahliye tarihi yaklaşan tutukluların infazı hangi gerekçe ile yakılmaktadır? İlgili tutukluları cezaevlerinde çürüterek öldürmek anlamına gelen uygulamaların amacı nedir" diye sordu.

CHP'li Bayraktutan, uzun yıllardır cezaevinde bulunan ve infaz süreleri çeşitli gerekçelerle uzatılan hükümlülere ilişkin olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. 1992 yılında hüküm giyen ve 33 yıldır kesintisiz olarak cezaevinde bulunan Sevgi Saymaz'ın tahliyesinin yaklaştığı dönemlerde, infaz hükümlerinde lehine yapılan yasal değişikliklerden yararlanmasının engellenmesi amacıyla çeşitli yöntemlerle baskıya maruz bırakıldığını, emsali bulunmayan yasaklarla karşı karşıya kaldığını ve hukuki dayanağı olmayan disiplin cezaları gerekçe gösterilerek infaz süresinin uzatıldığını belirttil.

Saymaz'ın; 12 farklı disiplin cezası gerekçesiyle şartlı tahliye hükümlerinden yararlanmasının engellendiği yönündeki haberlerin "uzun yıllardır ulusal basında gündem olduğunu" hatırlatan Bayraktutan, "Saymaz'a verilen disiplin cezalarının gerekçesi olarak; slogan atma, açlık grevi yapma, yemekleri boykot etme, imam eğitim programlarına katılmama, saygısızlık, yüksek sesle konuşmak, sayımda ayağa kalkmamak gibi nedenlerin sıralandığı dile getirilmektedir" ifadelerini kullandı.

Bayraktutan'ın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a yönelttiği sorular şu şekilde:

"- Ülkemizde Sevgi Saymaz gibi yaklaşık 34 yıldır kesintisiz şekilde cezaevinde bulunan kaç hükümlü vardır?

Bu hükümlülerin tahliye edilmeme gerekçeleri nelerdir?

İnfazın yakılması boyutunda keyfi disiplin cezaları verildiği iddiaları doğru mudur? Son 20 yılda tahliye olacakken disiplin cezası verilerek infazı yakılan tutuklu sayısı ne kadardır?

Tahliye tarihi yaklaşan tutukluların infazı hangi gerekçe ile yakılmaktadır?

İlgili tutukluları cezaevlerinde çürüterek öldürmek anlamına gelen uygulamaların amacı nedir?

İnfaz Yasası'nda gerekli düzenlemeler yapılarak ilgili mağduriyetlerin giderilmesi adına bir takvim açıklar mısınız?

1992 yılında hüküm giymiş, 33 yıldır kesintisiz şekilde cezaevinde olan ve hukuk dışı kararlarla infazı yakılan Sevgi Saymaz ne zaman tahliye edilecektir?

Kaynak: ANKA / Güncel
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısını gerçekleştirdi

Asgari ücret için en kritik toplantı! Rakam açıklanabilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rafinha, 32 yaşında futbolu bıraktı

32 yaşında kramponları astı
Ankara'da 'Müteahhitten deniz gören villa' paylaşımı ortalığı karıştırdı

"Deniz gören villa" paylaşımı ortalığı karıştırdı, gerçek başka çıktı
Alanya'da yaklaşık 20 aracın lastiklerinin kesilmesi güvenlik kamerasında

20 aracın lastiğini kesti, sonra yaptığıyla daha da şaşırttı
Fuhuştan tutuklanan fenomen Cihan Şensözlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Fuhuştan tutuklanan "Cihanna"dan olay itiraf! İsim bile verdi
Rafinha, 32 yaşında futbolu bıraktı

32 yaşında kramponları astı
Karadağ, Türkiye için iptal ettiği vizesiz seyahat hakkını yeniden başlattı

Türkiye'ye vize zorunluluğu getiren ülkeden geri adım
Dün gece oynanan Bodrum FK-Amedspor maçının ardından şehir karıştı

Dün gece oynanan maçın ardından şehir karıştı