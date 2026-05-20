Malatya'da Deprem... Ali Mahir Başarır: "Tüm Vatandaşlarımıza Geçmiş Olsun Dileklerimi İletiyorum"

Güncelleme:
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve can kaybı olmamasını temenni etti.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir başarır, "Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,6 büyüklüğündeki deprem sebebiyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, can ve mal kaybı olmamasını diliyorum" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 09.00'da merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklama yaptı. Başarır, şunları söyledi:

"Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,6 büyüklüğündeki deprem sebebiyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, can ve mal kaybı olmamasını diliyorum."

Kaynak: ANKA
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem

Malatya'da şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi
