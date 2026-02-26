Haberler

Ali Mahir Başarır'dan Ömer Çelik'e: "Bizde Rota Net Ama Sizde 'Vicdan Navigasyonu' Problemi Var"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarına tepki göstererek, 'vicdan navigasyonu' problemi yaşadıklarını ifade etti. Başarır, milletin sorunlarıyla ilgilenmediklerini belirtti.

(ANKARA)- CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarına tepki göstererek "Bizde rota net ama sizde 'vicdan navigasyonu' problemi var. Siz, milletin boş kalan tenceresini doldurmaya giden yolu bulamayanlarsınız. Milletin feryadını ilahilerle, mutfaktaki yangını inanç istismarıyla söndüreceğinizi sanıyorsunuz. İstediğiniz kadar yapay tartışma açmaya, algı oluşturmaya uğraşın; biz milletin derdini konuşmaya devam edeceğiz, sizin de uykularınız daha çok kaçacak" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır,  AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında yaptığı "Sayın Cumhurbaşkanımızı grup toplantımızda 'ilahi okuyor' diye eleştirmiş. CHP Genel Başkanının 'siyasi navigasyon' problemi vahim bir noktaya geldi. Tespitlerinin yanlışlığı ve teşhislerinin dayanaksızlığı konusunda kendi rekorlarını kırmaya devam ediyor" açıklamarına tepki gösterdi.

Başarır, X hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Bizde rota net ama sizde 'vicdan navigasyonu' problemi var! Siz, milletin boş kalan tenceresini doldurmaya giden yolu bulamayanlarsınız! Milletin feryadını ilahilerle, mutfaktaki yangını inanç istismarıyla söndüreceğinizi sanıyorsunuz! İstediğiniz kadar yapay tartışma açmaya, algı oluşturmaya uğraşın; biz milletin derdini konuşmaya devam edeceğiz, sizin de uykularınız daha çok kaçacak!"

Kaynak: ANKA
