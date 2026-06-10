CHP'de 9 Milletvekilinin Disipline Sevki... Ensar Aytekin: "Bir Taneniz Bile Demedi mi Bu Madde Milletvekillerine Uygulanamaz Diye?"

(ANKARA) - CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, "Gerçekten 63/5'ten mi işlem yaptınız? Bir taneniz bile demedi mi bu madde milletvekillerine uygulanamaz diye. Üstelik oy birliğiyle öyle mi? Yazık size" dedi.

CHP MYK tarafından tedbirli olarak disipline sevk edilen 9 milletvekili arasında bulunan CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Parti Tüzüğü'nün 63. maddesinin görselini paylaşan Aytekin, şunları kaydetti:

"Gerçekten 63/5 ten mi işlem yaptınız? Bir taneniz bile demedi mi bu madde milletvekillerine uygulanamaz diye. Üstelik oy birliğiyle öyle mi? Yazık size ya!"

Kaynak: ANKA