Bülent Yücetürk'ten Disipline Sevk Edilmesine Tepki

(ANKARA) - Avukat Bülent Yücetürk, CHP'de tedbirli olarak disipline sevk edilmesine tepki gösterdi.

Yücetürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Televizyon programlarında, CHP'yi yargı eliyle dizayn etme girişimine ve "mutlak butlan" adı altında hukuksuz bir kararla partinin iradesinin gasp edilmesine karşı çıktığım için bugün tedbirli olarak disipline sevk edildim. İroniktir; Kemal Kılıçdaroğlu'nun yok hükmündeki bir karara dayanarak CHP'yi fiilen işgal etme girişimini eleştirdiğim için, benim nazarımda meşruiyeti tartışmalı, yok hükmündeki bir MYK tarafından tedbirli olarak disipline verildim. Fikirler disiplin sopasıyla susturulamaz. CHP, ne yargı müdahalelerine ne de düşünceyi cezalandıran anlayışlara teslim olacaktır."

Bu karar, onu verenler adına bir utanç; benim adıma ise, demokrasiye ve CHP'nin kurucu değerlerine sahip çıkmanın onurudur."

Kaynak: ANKA