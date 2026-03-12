İbb Davası'nda Dördüncü Gün… Güldem Atabay: "Savunmalarda Bu İşin Hukuksuzluğunu Görüp İnsan Dehşete Düşüyor"

Haber : Mehmet OFLAZ - Kamera: Yasin KABADAYI

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Güldem Atabay İBB Davası'na ilişkin olarak, "Pazartesi'den beri gördüğüm, siyasi bir dava olduğunun netleşmesi. Biz bu zamana kadar haksız tutuklamalar ve binlerce sayfalık iddianame üzerinden konuşuyorduk şimdi savunmaları dinliyoruz. Savunmalarda avukatların yaptığı beyanatlar sayesinde bu işin hukuksuzluğunu görüp insan dehşete düşüyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Güldem Atabay, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu İBB Davası'nın dördüncü duruşması öncesinde ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Pazartesi'den beri buradayım. Pazartesi'den beri gördüğüm, siyasi bir dava olduğunun netleşmesi. Şimdi biz bu zamana kadar haksız tutuklamalar ve binlerce sayfalık iddianame üzerinden konuşuyorduk. Şimdi savunmaları dinliyoruz. Savunmalarda avukatların yaptığı beyanatlar sayesinde bu işin hukuksuzluğunu görüp insan dehşete düşüyor. Bir de tabii şunu belirtmek lazım. Her gün duruşmalar gerginlikle başlıyor. İlk gün usul eksikliği sebebiyle olan tartışma. İkinci gün Ekrem İmamoğlu'nun etrafında jandarmalar bir şekilde çeperine alıp, kontrol edip artık görüntüsünü ve konuşmasını engellemeye çalışma girişimleri."

"Zaten çok zorlu bir süreç bir de bunun bu şekilde zorlaştırılması, insani ölçülerden uzaklaştırılmasını anlamak mümkün değil"

Dün itibarıyla, haksız yere tutuklu bulunan yakınlarını özleyen ailelerin sinirleri bozulmuş durumda. Aileler en azından birbirlerini görebilmek, el sallayıp gülümseyebilmek için çabalıyor, ancak bu bile yasaklanmaya çalışılıyor. Görevli jandarma arkadaşlardan bir tanesi, sanıklardan bir tanesini ittirerek önüne doğru çevirmeye çalışmasıyla çıkan tartışma. Bugün az önce haberim oluyor daha girmedim ben içeri. Ailelerin birbirini fotoğraf çekerken mübaşirin araya girmesi, Dilek İmamoğlu'nun buna patlaması ve tartışma çıkması... Zaten çok zorlu bir süreç bir de bunun bu şekilde zorlaştırılması, insani ölçülerden uzaklaştırılmasını anlamak mümkün değil. Ama anlayamadığımız için de sonuç şuraya varıyor bu gerçekten siyasi davadır. Her gün duruşmalarda gördüğümüz zaman açıklamalar, yapılan savunmalar, avukatların konuşmaları, hakimin soruları eşliğinde bu çok daha net ortaya çıkıyor."

Kaynak: ANKA