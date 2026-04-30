Haberler

CHP'li Asu Kaya, Uşak'ta Yeşil Güre Anneler Kooperatifi'ni Ziyaret Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Uşak’ın Güre Köyü’nde faaliyet gösteren Yeşil Güre Anneler Kooperatifi’ni ziyaret etti. Devletin verdiği desteklerde yaşanan sorunları anlatanr kadınlar, "Destek verilecekse zengini daha zengin yapmak için değil, ihtiyaç sahiplerinin arkasında durmak için verilmeli" dedi.

(UŞAK) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Uşak'ın Güre Köyü'nde faaliyet gösteren Yeşil Güre Anneler Kooperatifi'ni ziyaret etti. Devletin verdiği desteklerde yaşanan sorunları anlatanr kadınlar, "Destek verilecekse zengini daha zengin yapmak için değil, ihtiyaç sahiplerinin arkasında durmak için verilmeli" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Kaya, Uşak'taki temasları kapsamında Güre Köyü'nde faaliyet gösteren Yeşil Güre Anneler Kooperatifi'ne ziyarette bulundu. Üretici kadınlarla bir araya gelen Kaya, kadınların üretim süreçlerine ilişkin sorunlarını ve taleplerini dinledi.

"Devlet kooperatifleri desteklemeli"

Kooperatifte emek veren kadınlar, üretimde karşılaştıkları ekonomik ve yapısal sorunları dile getirerek devlet desteğinin artırılmasını talep etti.

Devletin üreticileri desteklemesi gerektiğini söyleyen kadınlar ise, "Devlet, kooperatifleri tanıtım açısından daha çok desteklemeli, ekipman desteği sağlamalı. Tarım arazisi, mazot gibi desteklere ihtiyacımız var. Zaten biz çabasını gösteriyoruz. Biz tüm giderlerimiz için değil, emeğimizin karşılığı için destek istiyoruz" dedi.

Devletin verdiği desteklerde yaşanan sorunlara dikkati çeken bir yurttaş, "Destek verilecekse, zengini daha zengin yapmak için değil, ihtiyaç sahiplerinin arkasında durmak için verilmeli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

