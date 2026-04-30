CHP'li Asu Kaya, Uşak'ta Yeşil Güre Anneler Kooperatifi'ni Ziyaret Etti

(UŞAK) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Uşak'ın Güre Köyü'nde faaliyet gösteren Yeşil Güre Anneler Kooperatifi'ni ziyaret etti. Devletin verdiği desteklerde yaşanan sorunları anlatanr kadınlar, "Destek verilecekse zengini daha zengin yapmak için değil, ihtiyaç sahiplerinin arkasında durmak için verilmeli" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Kaya, Uşak'taki temasları kapsamında Güre Köyü'nde faaliyet gösteren Yeşil Güre Anneler Kooperatifi'ne ziyarette bulundu. Üretici kadınlarla bir araya gelen Kaya, kadınların üretim süreçlerine ilişkin sorunlarını ve taleplerini dinledi.

"Devlet kooperatifleri desteklemeli"

Kooperatifte emek veren kadınlar, üretimde karşılaştıkları ekonomik ve yapısal sorunları dile getirerek devlet desteğinin artırılmasını talep etti.

Devletin üreticileri desteklemesi gerektiğini söyleyen kadınlar ise, "Devlet, kooperatifleri tanıtım açısından daha çok desteklemeli, ekipman desteği sağlamalı. Tarım arazisi, mazot gibi desteklere ihtiyacımız var. Zaten biz çabasını gösteriyoruz. Biz tüm giderlerimiz için değil, emeğimizin karşılığı için destek istiyoruz" dedi.

Devletin verdiği desteklerde yaşanan sorunlara dikkati çeken bir yurttaş, "Destek verilecekse, zengini daha zengin yapmak için değil, ihtiyaç sahiplerinin arkasında durmak için verilmeli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA