CHP Kurultayı'nda Gelecek Vizyonu Belirlendi

(ANKARA) - CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, "Cumhurbaşkanı adayımız tutsak alınmış; ancak sadece bedeni tutsak alınmış, düşünceleri, fikirleri ve davası aynı güçle, aynı inançla devam ediyor. O orada, biz burada birlikte Türkiye'nin geleceğini inşa edeceğiz" dedi.

CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı, Ankara Arena Spor Salonu'nda ikinci gününde devam ediyor. CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ANKA Haber Ajansı'na, kurultaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tezcan, şunları söyledi:

"Dün parti programımızı değiştirdik. Uzun zaman sonra çağın gereklilerine uygun, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında CHP programı, aslında iktidar vizyonuyla yeniden yazıldı. Uzun bir emek, mesai ve çok geniş toplumsal katılımla hazırlanmış bir programdır. Program, kurultayımızın ilk gününde kabul edildi.

Ayrıca tüzüğümüzde değişiklikler yaptık. 'Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi' adında önemli bir kurum oluşturduk. Önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacak ve Türkiye'nin yeni yönetim vizyonunda, yeni kadrolarıyla geleceği kucaklayacak bir çalışma tüzüğümüze geçirdik. Parti Meclisi üye sayısını 80'e çıkarıyoruz. Böylece daha geniş kadroların çalışabileceği bir olanak yaratılıyor.

Bugünkü kurultayda genel başkanımızı seçeceğiz. Mevcut genel başkanımız, 38. Olağan Kurultay'da seçilmişti. O günden bu yana iki olağanüstü kurultay daha yapmak zorunda kaldık, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılan kumpas girişimleri ve saldırılar nedeniyle. Delegeler üç kurultayda da genel başkanımıza desteğini gösterdi. 39. Olağan Kurultay'da muhtemelen tek aday olarak girecek. Bütün CHP delegesinin Sayın Özgür Özel'e desteğinin tam ve güçlü olduğunu görüyoruz.

CHP, yarın seçilecek PM üyeleriyle önümüzdeki dönem çalışmalarına güçlü bir şekilde devam edecek. Cumhurbaşkanı adayımız tutsak alınmış; ancak sadece bedeni tutsak alınmış, düşünceleri, fikirleri ve davası aynı güçle, aynı inançla devam ediyor. O orada, biz burada birlikte Türkiye'nin geleceğini inşa edeceğiz."