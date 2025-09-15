CHP Kurultayı Davası Ertelendi

(ANKARA) - CHP'nin Avukatı Çağlar Çağlayan, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davayı ertelemesiyle ilgili, "Dosyada eksiklik vardı. Ertelenmesi gerekiyordu. Kurultayın da beklenmesi gerekiyordu. O yüzden normal bir karar" dedi.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın dördüncü duruşması Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme'nin davayı ertelemesinin ardından CHP'nin avukatı Çağlar Çağlayan, adliyenin önünde gazetecilere açıklama yaptı.

Duruşmanın ertelendiğini, ara kararlar yerine getirildikten sonra devamının görüleceğini belirten Çağlayan, "Bu haliyle Kurultayımızı yapacağız. Ondan sonra duruşma görülecek. Genel Başkan Yardımcımız, Parti Sözcümüz gerekli açıklamayı yapacak" diye konuştu.

"Kurultayımızdan sonra bir sonraki celsede gereğini söyleyeceğiz"

Avukat Çağlayan, davacı Lütfü Savaş'ın avukatının taleplerinin hatırlatılması üzerine, "Bunlar davanın başından beri talepleri ama davanın haksız olduğu ortaya çıkmış oldu. Bu haliyle sonuçlanacaktır bu dava. Kurultayımızı yapacağız. Kurultayımızdan sonra bir sonraki celsede gereğini söyleyeceğiz" değerlendirmesini yaptı.

Bir muhabirin "Erteleme sizin beklediniz bir şey miydi?" sorusuna Çağlayan, "Eksiklik vardı dosyada. Ertelenmesi gerekiyordu. Kurultayın da beklenmesi gerekiyordu. O yüzden normal bir karar" yanıtını verdi.