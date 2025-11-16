CHP, Kilis'te 70. Mitingini Gerçekleştiriyor

(KİLİS) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, "Bugün Millet Kilis'te iradesine sahip çıkıyor. Dünden beri bölgedeyiz. Kilis ve Gaziantep'teyiz. Sokaklarda dolaştık esnaf ile sohbet ettik. Kilis'teki hemşehrilerimizle konuştuk. Bir an önce seçim bekliyor Kilisliler, Gaziantepliler" dedi.

CHP'nin Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 70'incisi Kilis'te Cumhuriyet Meydanı'nda yapılıyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, burada ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bugün millet Kilis'te iradesine sahip çıkıyor. Dünden beri bölgedeyiz. Kilis ve Gaziantep'teyiz. Sokaklarda dolaştık, esnaf ile sohbet ettik. Kilis'teki hemşehrilerimizle konuştuk. Bir an önce seçim bekliyor Kilisliler, Gaziantepliler. ve millet bugün Kilis'te iradesine sahip çıkacak. Anadolu mitinglerimizin 70'incisi için buradayız. Birazdan genel başkanımız da burada olacak. Yaklaşık bir haftadır arkadaşlarımız burada. Vatandaşın yoğun bir ilgisi var. İnanıyorum birazdan meydan dolacak. Genel başkanımız güzel bir Kilis mitingiyle Türkiye'ye seslenecek."