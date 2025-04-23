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CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Gümüşkaya'dan, Kaymakamlık Binasına Asılan Posterlerin Yerleştirilmesine Tepki

CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Gümüşkaya'dan, Kaymakamlık Binasına Asılan Posterlerin Yerleştirilmesine Tepki
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CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Yoldaş Gümüşkaya, ilçedeki kaymakamlık binasına asılan Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri ile Türk bayrağının yerleştirilmesine tepki gösterdi. Gümüşkaya, "Derhal Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafını kaymakamlık makamına doğru şekilde asın. Bu görüntüye sebep olan görevliler derhal görevinden uzaklaştırılsın, işlem başlatılsın" dedi.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Yoldaş Gümüşkaya, ilçedeki kaymakamlık binasına asılan Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri ile Türk bayrağının yerleştirilmesine tepki gösterdi. Gümüşkaya, "Derhal Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını kaymakamlık makamına doğru şekilde asın. Bu görüntüye sebep olan görevliler derhal görevinden uzaklaştırılsın, işlem başlatılsın" dedi.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde kaymakamlık binasında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri ile Türk bayrağının yerleştirilme biçimi, sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Binada, Mustafa Kemal Atatürk'ün posterinin binanın sol tarafına, Türk bayrağının binanın sağ tarafına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin ise binanın ortasında daha üst bir noktaya asılması tepkilere neden oldu.

CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Yoldaş Gümüşkaya da posterlerin asılma şekline sosyal medya hesabından tepki göstererek, "Burası Kemalpaşa. Derhal ama derhal Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını kaymakamlık makamına doğru şekilde asın. Bu görüntüye sebep olan görevliler derhal görevinden uzaklaştırılsın, işlem başlatılsın!" ifadelerini kullandı.

Kaymakamlık ise konuya ilişkin bir açıklama yapmazken, tepkilerin ardından Türk bayrağı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterinin yerlerinin değiştirildiği görüldü.

Kaynak: ANKA / Güncel
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