CHP Keçiören İlçe Başkanlığına Yapılan Taşlı Saldırıya İlişkin İlçe Başkanı Görkem Yıldırım'dan Açıklama

(ANKARA) - CHP Keçiören İlçe Başkanı Görkem Yıldırım, ilçe başkanlığı binasına yönelik saldırıya ilişkin, "İlçe Başkanlığımıza yönelik gerçekleştirilen bu saldırı asla münferit değildir. Bu saldırı; yıllardır bilinçli biçimde körüklenen nefret dilinin, kutuplaştırma siyasetinin ve hedef göstermenin doğrudan sonucudur" dedi.

CHP Keçiören İlçe Başkanlığına yapılan taşlı saldırıya ilişkin İlçe Başkanı Görkem Yıldırım, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"İlçe Başkanlığımıza yönelik gerçekleştirilen bu saldırı asla münferit değildir. Bu saldırı; yıllardır bilinçli biçimde körüklenen nefret dilinin, kutuplaştırma siyasetinin ve hedef göstermenin doğrudan sonucudur. Bu ülkenin siyasetini zehirleyenler, toplumu ayrıştırarak kendine alan açanlar ve bu dili meşrulaştıranlar, bugün yaşananların siyasi sorumluluğundan kaçamaz."

Biz bu karanlık anlayışı da, arkasındaki iradeyi de çok iyi tanıyoruz. Demokratik siyaseti baskıyla sindirebileceğini sananlara, korku iklimi yaratarak geri adım attıracağını düşünenlere buradan açıkça söylüyoruz: Yıldıramayacaksınız! Ne korkarız ne geri çekiliriz.

Örgütümüzle birlikte, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde; halkın iradesine, hukuka, adalete, demokrasiye ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmaya; bu kirli düzene, baskıya ve nefret siyasetine karşı mücadelemizi daha da büyüterek sürdürmeye kararlıyız. Bizi yıldıramayacaksınız. Örgütlü mücadelemizi susturamayacaksınız."

Dinçer: CHP Keçiören İlçe Başkanlığımıza yapılan taşlı ve bıçaklı saldırıyı kınıyorum

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıya tepki gösterdi. Dinçer, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"CHP Keçiören İlçe Başkanlığımıza yapılan taşlı ve bıçaklı saldırıyı kınıyorum. Bu saldırı, yıllardır bilinçli şekilde büyütülen nefret dilinin ve toplumu kutuplaştıran kirli siyaset anlayışının bir sonucudur. Onlar nefreti büyütmek istedikçe biz kardeşliği büyüteceğiz. Onlar korku salmak, karanlığı büyütmek istedikçe biz umudu çoğaltacağız! Bilsinler ki; biz korkmayız, susmayız, geri çekilmeyiz ve asla boyun eğmeyiz! Keçiören İlçe Başkanımız Görkem Yıldırım'a ve bu menfur saldırıdan etkilenen tüm yol arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: ANKA