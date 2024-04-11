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CHP Kayseri İl Başkanlığı Bayramlaşma Programı Düzenledi

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CHP Kayseri İl Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenlendi.

İl binası önündeki programda konuşan CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, İl Başkanı Feyzullah Keskin'in oğlunun yakın zamanda hayatını kaybetmesinden dolayı buruk bir bayram yaşadıklarını söyledi.

Müslüman aleminde bayram coşkusu yaşanırken İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere karşı barbarca saldırdığını vurgulayan Genç, "Ben bir CHP milletvekili olarak İsrail'in yaptığı haksızlığa, şiddete, katliama 'dur' denmesini canı gönülden diliyorum." dedi.

Genç, seçimlerin yenileneceği Pınarbaşı ilçesinde Deniz Yağan'ın kazanacağına inançlarının tam olduğunu ifade etti.

CHP Kayseri İl Başkan Yardımcısı Niyazi Ünalmış da partilerinin son yerel seçimlerde Türkiye'de birinci parti olduğunu anımsatarak, Pınarbaşı'nda çalışmalarının son hızla sürdüğünü kaydetti.

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Kaynak: AA / Güncel

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