CHP Kadın Kolları Yoksullukla Mücadele İçin Yürüyüş Düzenledi
CHP Kadın Kolları, 17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü dolayısıyla Ankara'da yürüyüş düzenledi. Genel Başkan Asu Kaya, gelir dağılımındaki eşitsizliklere dikkat çekerek kadınların yoksulluk karşısında yaşadığı sorunları vurguladı.
CHP Kadın Kollarınca "17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.
Yürüyüşe katılan kadınlar, sloganlar eşliğinde partinin Ankara İl Başkanlığı binasından Çankaya Belediye Başkanlığına kadar yürüdü.
Çankaya Belediye Başkanlığı önünde açıklama yapan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, "17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü"nün bir hak arayışı ve yüzleşme günü olduğunu belirtti.
Türkiye'de gelir dağılımında eşitsizlik olduğunu ve vatandaşların yoksullaştığını savunan Kaya, "Kadınlar artık sadece iş arayan değil, varlığı görünmeyen bir emek ordusuna dönüştürülmek isteniyor." değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel