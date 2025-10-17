CHP Kadın Kolları Yoksullukla Mücadele İçin Yürüyüş Düzenledi

CHP Kadın Kollarınca "17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Yürüyüşe katılan kadınlar, sloganlar eşliğinde partinin Ankara İl Başkanlığı binasından Çankaya Belediye Başkanlığına kadar yürüdü.

Çankaya Belediye Başkanlığı önünde açıklama yapan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, "17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü"nün bir hak arayışı ve yüzleşme günü olduğunu belirtti.

Türkiye'de gelir dağılımında eşitsizlik olduğunu ve vatandaşların yoksullaştığını savunan Kaya, "Kadınlar artık sadece iş arayan değil, varlığı görünmeyen bir emek ordusuna dönüştürülmek isteniyor." değerlendirmesinde bulundu.